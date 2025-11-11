新台幣10月貶值助攻 六大壽險外匯準備金飆破3,100億元

新台幣10月貶值2.8角，10月底六大壽險外匯價格變動準備金餘額合計大增300億元以上，超過3,100億元，其中還有至少兩家壽險業者單月大幅增提超過100億元外準金，顯示有充足資源可應用於對沖未來可能發生的匯損。避險方面，壽險業者則表示需持續觀察美中貿易和聯準會降息路徑對匯市的影響，動態調整策略。

受惠於10月新台幣貶值，壽險業者的外匯準備金水位又增高，國泰人壽外匯準備金10月底餘額約603億元，較上月底增提45億元；富邦人壽外匯準備金10月底餘額逾850億元，較上月底增加逾100億元。

外匯準備金餘額同樣大增的南山人壽10月也提存超過百億元外準金，新光人壽和凱基人壽分別增提數十億元的外匯準備金，餘額累計超過800億元和310億元，台壽則大約與上月持平。六大壽險合計外準金餘額上看3,130億元。

國壽指出，將動態調整策略以因應未來匯市變化；富邦人壽表示，匯市方面因美中貿易議題摩擦升溫，加上聯準會缺乏數據下，後續降息路徑態度謹慎，10月美元兌台幣升值0.92%，有助公司持續累積外匯價格變動準備金，之後仍將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌損益。

凱基人壽則表示，避險比例並未大幅下降，但會依市場狀況彈性調整，維持穩健的避險策略。