六大壽險前十月新契約保費年增逾二成 整體業界上看8000億元
美元利變商品最高宣告利率拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長，根據各公司統計，六大壽險10月新契約保費（FYP）為477.7億元，年增14.8%；今年前十月，六大壽險新契約保費合計為4,835.5億元，年成長24.7%，推估整體壽險業界，今年前十月新契約保費有望挑戰8,000億元。
根據各公司統計，國泰人壽10月新契約保費達153.2億元，月增8.9％，為業界市占率第一，前十月累計新契約保費共1,507.7億元，年成長45％。在各類保單銷售方面，受惠於股市交易熱絡，國壽10月以投資型保單新契約保費繳出近99億元的成績，年成長28%，前十月累計761.7億元，年增44％，同樣熱賣的利變壽險則因先前熱銷導致基期較高，10月新契約保費較去年同期相比稍有衰退，但前十月累計仍成長74％，保費收入超過600億元，成為第二大銷售主力。
富邦人壽10月新契約保費收入86億元，較去年同期小幅成長，累計前十月新契約保費收入達971.9億元，較去年同期成長4.7%，在六大壽險裡居次。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，其中在分紅保單方面，前十月累計逾548億元，占整體新契約保費逾五成五。
南山人壽10月新契約保費收入持續成長，單月突破65億元，月成長3.4%，也較去年同期成長近30％，累計前十月新契約保費收入達703.5億元，年成長率約達12%，主要銷售動能為投資型保單和高保障型商品，醫療險仍是南山力推主軸。
凱基人壽10月新契約保費64.2億元，年增31.7%，前十月新契約保費達591.5億元，年增率達23%。其中，凱基人壽在投資型方面表現亮眼，其10月投資型商品新契約保費24.5億元，年增224.3%，前十月新契約保費達126.4億元，亦較去年同期翻倍成長，凱基人壽結合凱基投信的類全委標的與凱基銀行通路，推出新投資型保單，預期將大幅推升11月業績表現。
台灣人壽保險核心業務持續成長，10月新契約保費收入76億元，年成長達43.3%，單月成長率居六大壽險之冠，累計前十月達568億元，年成長38%。
新光人壽10月新契約保費收入32.6億元，年增24.2%，累計前十月新契約保費收入達492.9億元，年成長26.2%。新壽表示，預估2025年新契約保費收入仍會延續去年的業務動能突破600億元。今年策略重點放在CSM提升，並以回應市場與客戶需求為核心。
