快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

六大壽險前十月新契約保費年增逾二成 整體業界上看8000億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
根據各公司統計，六大壽險10月新契約保費（FYP）為477.7億元，年增14.8%；今年前十月，六大壽險新契約保費合計為4,835.5億元，年成長24.7%，推估整體壽險業界，今年前十月新契約保費有望挑戰8,000億元。示意圖／AI生成
根據各公司統計，六大壽險10月新契約保費（FYP）為477.7億元，年增14.8%；今年前十月，六大壽險新契約保費合計為4,835.5億元，年成長24.7%，推估整體壽險業界，今年前十月新契約保費有望挑戰8,000億元。示意圖／AI生成

美元利變商品最高宣告利率拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長，根據各公司統計，六大壽險10月新契約保費（FYP）為477.7億元，年增14.8%；今年前十月，六大壽險新契約保費合計為4,835.5億元，年成長24.7%，推估整體壽險業界，今年前十月新契約保費有望挑戰8,000億元。

根據各公司統計，國泰人壽10月新契約保費達153.2億元，月增8.9％，為業界市占率第一，前十月累計新契約保費共1,507.7億元，年成長45％。在各類保單銷售方面，受惠於股市交易熱絡，國壽10月以投資型保單新契約保費繳出近99億元的成績，年成長28%，前十月累計761.7億元，年增44％，同樣熱賣的利變壽險則因先前熱銷導致基期較高，10月新契約保費較去年同期相比稍有衰退，但前十月累計仍成長74％，保費收入超過600億元，成為第二大銷售主力。

富邦人壽10月新契約保費收入86億元，較去年同期小幅成長，累計前十月新契約保費收入達971.9億元，較去年同期成長4.7%，在六大壽險裡居次。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，其中在分紅保單方面，前十月累計逾548億元，占整體新契約保費逾五成五。

南山人壽10月新契約保費收入持續成長，單月突破65億元，月成長3.4%，也較去年同期成長近30％，累計前十月新契約保費收入達703.5億元，年成長率約達12%，主要銷售動能為投資型保單和高保障型商品，醫療險仍是南山力推主軸。

凱基人壽10月新契約保費64.2億元，年增31.7%，前十月新契約保費達591.5億元，年增率達23%。其中，凱基人壽在投資型方面表現亮眼，其10月投資型商品新契約保費24.5億元，年增224.3%，前十月新契約保費達126.4億元，亦較去年同期翻倍成長，凱基人壽結合凱基投信的類全委標的與凱基銀行通路，推出新投資型保單，預期將大幅推升11月業績表現。

台灣人壽保險核心業務持續成長，10月新契約保費收入76億元，年成長達43.3%，單月成長率居六大壽險之冠，累計前十月達568億元，年成長38%。

新光人壽10月新契約保費收入32.6億元，年增24.2%，累計前十月新契約保費收入達492.9億元，年成長26.2%。新壽表示，預估2025年新契約保費收入仍會延續去年的業務動能突破600億元。今年策略重點放在CSM提升，並以回應市場與客戶需求為核心。

保費 契約 壽險業 凱基人壽 富邦人壽 台灣人壽保險 國泰人壽
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

二代健保補充保費 股息逾2萬得多繳？0056、00878不能買了？施昇輝：只能這樣做

補充保費是暫緩非取消！懶錢包曝三大對策：資本利得免稅…市值型ETF更划算

買股超過2萬元被課二代健保？網曝：關鍵在「股利」非「買進」

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

相關新聞

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6...

新台幣10月貶值助攻 六大壽險外匯準備金飆破3,100億元

新台幣10月貶值2.8角，10月底六大壽險外匯價格變動準備金餘額合計大增300億元以上，超過3,100億元，其中還有至少...

外資獲利了結出走 股匯齊跌新台幣貶至逾半年低點

美國政府關門危機可望解除，大大提振投資人士氣，美股4大指數全面收高，美元指數隨之反彈，但也令亞幣走勢受抑，加上外資獲利了...

六大壽險前十月新契約保費年增逾二成 整體業界上看8000億元

美元利變商品最高宣告利率拉上4.35％，加上分紅、投資型商品持續熱賣，帶動新契約保費（FYP）的成長，根據各公司統計，六...

iPhone新機火熱！國人9月刷卡刷出4,032億元 創史上同期新高

百貨公司周年慶和iPhone新機預購熱絡，推升國人9月信用卡刷卡簽帳金額達4,032億元，較上月增加269億元，創史上同...

聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了

金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。