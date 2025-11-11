快訊

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰颱風逼近 明停班課資訊一覽

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

金管會核准聯邦銀進駐高雄資產管理專區 成第18家試辦銀行

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會11日同意聯邦商業銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止，預計將選定一個新址來設立分行，命名為「聯邦銀行亞資分行」。金管會銀行局副局長王允中指出，截至目前共核准21家銀行開辦高資產業務，實際開辦家數為18家，而高雄專區試辦業務則共有核准18家銀行進駐。

聯邦銀行於今年7月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

聯邦銀行此次進駐高雄專區將以新設分行為主，王允中表示，根據規定，若要新設分行，需再遞件向金管會申請牌照，通常新設分行的配置業務、內控和防洗錢等人員編制與一般分行一致，至於何時開辦則需視銀行準備情形而定。同為新設分行的還有國泰世華銀行。

王允中指出，加上聯邦銀行，迄今已同意18家銀行進駐高雄專區試辦業務，而21家獲准開辦高資產業務的銀行中，還有近期通過的法巴銀、彰銀和高雄銀尚未申請進駐高雄專區。18家申請進駐高雄專區的銀行試辦業務項目主要以授信業務（包括自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務為主。

金管會日前提及專區試辦業務歡迎各縣市來爭取承辦，王允中說，由於牽涉到各縣市的決定，若其他縣市決定也要進行專區試辦業務，也很樂意與他們聯繫，但目前尚未得到相關資訊。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。

金管會 聯邦銀行 洗錢防制
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

TWICE瘋潮即將席捲全台！快閃店搶先巡演空降高雄

就怕鳳凰颱風大雨讓高雄淹大水 陳其邁視察鼓山抽水站

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

鳳凰颱風可能夾帶大雨 高雄山區總雨量上看400毫米

相關新聞

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6...

iPhone新機火熱！國人9月刷卡刷出4,032億元 創史上同期新高

百貨公司周年慶和iPhone新機預購熱絡，推升國人9月信用卡刷卡簽帳金額達4,032億元，較上月增加269億元，創史上同...

聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了

金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。

新台幣貶4.4分 收31.052元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.052元，貶4.4分，成交金額12.9億美元

「好好長大」點亮希望 逾3千親子齊聚共學理財、傳愛弱勢

臺灣集中保管結算所與基富通證券上周六（8日）在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動，今年同樣吸引大批家長...

創新板神秘嘉賓即將登場 嶄露頭角的創新力量蓄勢綻放

繼10月27日首波影片啟動「臺灣創新板全新篇章」後，即掀起社群熱烈迴響，累積超過160萬次觀看與逾4,000則留言，成功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。