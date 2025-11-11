金管會核准聯邦銀進駐高雄資產管理專區 成第18家試辦銀行

金管會11日同意聯邦商業銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止，預計將選定一個新址來設立分行，命名為「聯邦銀行亞資分行」。金管會銀行局副局長王允中指出，截至目前共核准21家銀行開辦高資產業務，實際開辦家數為18家，而高雄專區試辦業務則共有核准18家銀行進駐。

聯邦銀行於今年7月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

聯邦銀行此次進駐高雄專區將以新設分行為主，王允中表示，根據規定，若要新設分行，需再遞件向金管會申請牌照，通常新設分行的配置業務、內控和防洗錢等人員編制與一般分行一致，至於何時開辦則需視銀行準備情形而定。同為新設分行的還有國泰世華銀行。

王允中指出，加上聯邦銀行，迄今已同意18家銀行進駐高雄專區試辦業務，而21家獲准開辦高資產業務的銀行中，還有近期通過的法巴銀、彰銀和高雄銀尚未申請進駐高雄專區。18家申請進駐高雄專區的銀行試辦業務項目主要以授信業務（包括自行質借、保險融資及Lombard Lending）、家族辦公室及跨境金融服務為主。

金管會日前提及專區試辦業務歡迎各縣市來爭取承辦，王允中說，由於牽涉到各縣市的決定，若其他縣市決定也要進行專區試辦業務，也很樂意與他們聯繫，但目前尚未得到相關資訊。金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。