iPhone新機火熱！國人9月刷卡刷出4,032億元 創史上同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
百貨公司周年慶和iPhone新機預購熱絡，推升國人9月信用卡刷卡簽帳金額達4,032億元，較上月增加269億元，創史上同期新高。圖／AI生成
百貨公司周年慶和iPhone新機預購熱絡，推升國人9月信用卡刷卡簽帳金額達4,032億元，較上月增加269億元，創史上同期新高。圖／AI生成

百貨公司周年慶iPhone新機預購熱絡，推升國人9月信用卡刷卡簽帳金額達4,032億元，較上月增加269億元，創史上同期新高！金管會銀行局副局長王允中指出，今年前九月累計簽帳金額共3兆6,826億元，也是史上同期新高，年成長率達5.97％，整體前三季非現金支付交易筆數和金額則分別達到64.06億筆和6.45兆元，仍是以信用卡占比超過半數為交易金額最大宗。

金管會銀行局統計，截至9月底止，共32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,035萬張，較上月增加20萬張；總有效卡數約4,019萬張，月增26萬張；9月簽帳金額創下4,032億元史上同期新高，也較8月的3,763億元月增7.15％。王允中說明，主因是8月底適逢周六，有部分簽帳金額遞延至9月入帳，加上9月有百貨公司周年慶檔期，以及iPhone新機預購潮等因素所致，累計前九月簽帳金額3.68兆元，年成長5.97％。

個別銀行方面，銀行局統計，中信銀發卡數高達33萬張，停卡數也有13.1萬張，皆為所有銀行最高，主因是與統一集團（1216）的uniopen聯名卡發行，同時持續清理呆卡；玉山銀的發卡數和停卡數則分別有6.4萬張和11.6萬張，因家樂福聯名卡終止合作、換發為Unicard，導致發卡和停卡數較高。

另外，王允中說，非現金支付今年前三季交易筆數約64.06億筆，達2026年目標值80億筆的80.05%；交易金額6.45兆元，達目標值10兆元的64.5％。交易金額和筆數的年成長率分別為4.54％和5.61％，主要增加來源為信用卡簽帳金額，顯示國人已逐漸使用信用卡消費，無論實體或線上購物多採用非現金支付方式，筆數增加也與大眾交通工具和電子支付普及、小額支付筆數增加有關。

據統計，非現金支付的前三季交易金額占比為信用卡57.12％、ATM轉帳購物24.42％、台灣票據交換所媒體交換自動轉帳（ACH，如設定水電瓦斯費、停車費自動轉帳等代收付業務）5.32％、電子支付5.32％；交易筆數占比為儲值卡41.67%（筆數高、金額小），信用卡37.76％、電子支付8.65％、轉帳卡（簽帳金融卡）購物消費7.65％，與去年占比相當。

信用卡 電子支付 周年慶 金管會 iPhone
