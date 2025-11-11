外資獲利了結出走 股匯齊跌新台幣貶至逾半年低點

美國政府關門危機可望解除，大大提振投資人士氣，美股4大指數全面收高，美元指數隨之反彈，但也令亞幣走勢受抑，加上外資獲利了結出走，新台幣兌美元今天收盤收在31.052元，貶4.4分，下探逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至19.35億美元。

投資人對於美國政府停擺可能即將結束的前景感到振奮，華爾街股市漲勢強勁，不過台股今天開高震盪收低，終場加權指數由紅翻黑，28000點關卡得而復失，收在27784.95點，下跌84.56點。

新台幣兌美元今天以31.02元開盤後，隨台股走揚，早盤觸及盤中高點30.952元，但未能站穩30元價位，由於台股賣壓湧現，外資提款台股並匯出，加上美元反彈、亞幣踉蹌，匯價由升轉貶，午後跌勢更逐步擴大，終場收在31.052元，為5月初以來、逾半年最低紀錄。

外匯交易員分析，美國政府重啟有望，不確定性降低，為美元指數提供支撐，新台幣匯率則因外資獲利了結、持續匯出，投信也站在美元買方，匯價續寫波段低點；不過在31元上方，出口商拋匯意願轉強，雖然新台幣朝貶值方向前進，速度不至於太快，短線應於31元整數關卡震盪整理。

外匯交易員認為，接下來若美國政府順利重啟，市場將檢視先前延後公布的經濟數據，據以判斷美國經濟情勢，以及美國聯準會12月貨幣政策方向。

根據央行統計，美元指數今天小漲0.11%，亞幣全面走弱，人民幣微跌0.05%，日圓小跌0.1%，新台幣下跌0.14%，韓元重挫0.79%。