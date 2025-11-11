快訊

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）指出，美國經濟放緩、失業率開始上升，聯準會（Fed）12月將再度降息，維持漸進式寬鬆步調，政策利率可望於2026年底降至3-3.25%。

文家輝對於美國公債持中性看法，預期10年期公債殖利率將維持在3.75-4.25%區間震盪，偏好3-7年中天期債券，因為利差與價格回升潛力具吸引力。

文家輝指出，儘管目前處於信用周期的後段，但高品質的投資等級債券持續展現防禦與收益潛力，主要是因為擁有三大優勢，即企業基本面穩健、長期資金技術面支撐，以及平衡收與風險。

文家輝表示，相較於主權債，企業債展現更穩定的槓桿水準及債務管理紀律。在全球財政風險升高之際，投資等級企業債提供更佳的收益與風險平衡，具備防禦性與存續期敏感性，在市場波動或衰退時表現尤佳。即使經濟未進入衰退，在「利率長期維持高檔」的環境下，投資人仍能獲得穩定的收益。

文家輝認為，歐洲與英國市場經濟體分散度高，加上集中且健全的監管機制，能為主動型投資人創造更多超額報酬，優於日益同質化且去監管化的美國市場。在產業配置上，他看好銀行、保險與電信等具定價能力與穩定收入的服務導向產業；相較之下，資本財與工業等製造業則面臨供應鏈重組等結構性挑戰。

景順環球高評級企業債券基金平均信評為A-，逾八成資產配置於投資等級債券。截至2025年9月底，基金重點布局金融（46.6%）、工業（32.5%）及公共事業（4.6%）三大產業，鎖定具備穩健收益潛力的高品質企業債券。

債券 美國公債 失業率 聯準會
