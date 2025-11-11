全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6日通報重大偶發事件，依規定必須在7個營業日內，亦即最晚在17日要把後續處理情形報送金管會，金管會將在收到報告之後進一步處理。

對於網友關切綁定電支或信用卡何者較為安全？王允中指出，不論是信用卡或帳戶，只要為非消費者過失，電支也要和信用卡一樣，都要負責；對此王允中也作出三大提醒，包括：1. 最近詐團都會用電支來詐騙，特別提醒民眾注意釣魚信件，不要輕易點開連結輸入基本資料或是進行OTP，若有疑問也要盡量向電支或發卡行作確認；2. 注意交易金額與幣別是否相符；3. 若民眾未使用電支卻收到與電支相關的訊息連結，就不要點開。

王允中說，若是消費者自己不察，完成了詐團要求的OTP程序，那麼就不能歸責了，消費者必須特別注意不要輕易完成OTP程序。