聽新聞
0:00 / 0:00
全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒
全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6日通報重大偶發事件，依規定必須在7個營業日內，亦即最晚在17日要把後續處理情形報送金管會，金管會將在收到報告之後進一步處理。
對於網友關切綁定電支或信用卡何者較為安全？王允中指出，不論是信用卡或帳戶，只要為非消費者過失，電支也要和信用卡一樣，都要負責；對此王允中也作出三大提醒，包括：1. 最近詐團都會用電支來詐騙，特別提醒民眾注意釣魚信件，不要輕易點開連結輸入基本資料或是進行OTP，若有疑問也要盡量向電支或發卡行作確認；2. 注意交易金額與幣別是否相符；3. 若民眾未使用電支卻收到與電支相關的訊息連結，就不要點開。
王允中說，若是消費者自己不察，完成了詐團要求的OTP程序，那麼就不能歸責了，消費者必須特別注意不要輕易完成OTP程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言