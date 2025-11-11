快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會同意聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 。圖／本報資料照片
金管會同意聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 。圖／本報資料照片

金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。

據金管會盤點，目前包括法巴、彰銀、高銀，這三家銀行已獲准承作高資產業務，但迄今尚未開辦，也尚未申請進駐高雄專區，而聯邦銀行則是在7月核准作高資產業務，9月已正式開辦，並在今日獲准進駐高雄專區，將採取新設「亞資分行」，而非原分行轉專區分行方式進行。

在高雄專區新設分行，除了聯邦銀行，還有國泰世華銀採取新設方式。銀行局副局長王允中指出，18家銀行進駐高雄專區，試辦業務項目主要以授信業務，包括自行質借、保險融資及Lombard Lending、家族辦公室及跨境金融服務為主。

金管會指出，聯邦銀行本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點的管理架構、內制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

金管會 聯邦銀行 國泰世華
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

觀光亮點獎、最新百大亮點名單出爐 uTagGo推專區找車位+抽3萬旅遊金

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

「大到不能倒銀行」名單出爐維持6家 金管會揭這間是潛在第7家

相關新聞

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6...

聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了

金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。

新台幣貶4.4分 收31.052元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.052元，貶4.4分，成交金額12.9億美元

「好好長大」點亮希望 逾3千親子齊聚共學理財、傳愛弱勢

臺灣集中保管結算所與基富通證券上周六（8日）在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動，今年同樣吸引大批家長...

創新板神秘嘉賓即將登場 嶄露頭角的創新力量蓄勢綻放

繼10月27日首波影片啟動「臺灣創新板全新篇章」後，即掀起社群熱烈迴響，累積超過160萬次觀看與逾4,000則留言，成功...

14家期貨商落實反詐治理 期交所頒獎表揚「評鑑優良」

臺灣期貨交易今(2025)年度期貨商負責人座談會分別於台北及台中舉辦，台北場11月10日假台北士林萬麗酒店辦理，併同舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。