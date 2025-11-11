聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了
金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。
據金管會盤點，目前包括法巴、彰銀、高銀，這三家銀行已獲准承作高資產業務，但迄今尚未開辦，也尚未申請進駐高雄專區，而聯邦銀行則是在7月核准作高資產業務，9月已正式開辦，並在今日獲准進駐高雄專區，將採取新設「亞資分行」，而非原分行轉專區分行方式進行。
在高雄專區新設分行，除了聯邦銀行，還有國泰世華銀採取新設方式。銀行局副局長王允中指出，18家銀行進駐高雄專區，試辦業務項目主要以授信業務，包括自行質借、保險融資及Lombard Lending、家族辦公室及跨境金融服務為主。
金管會指出，聯邦銀行本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點的管理架構、內制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言