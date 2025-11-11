聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了

金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。

據金管會盤點，目前包括法巴、彰銀、高銀，這三家銀行已獲准承作高資產業務，但迄今尚未開辦，也尚未申請進駐高雄專區，而聯邦銀行則是在7月核准作高資產業務，9月已正式開辦，並在今日獲准進駐高雄專區，將採取新設「亞資分行」，而非原分行轉專區分行方式進行。

在高雄專區新設分行，除了聯邦銀行，還有國泰世華銀採取新設方式。銀行局副局長王允中指出，18家銀行進駐高雄專區，試辦業務項目主要以授信業務，包括自行質借、保險融資及Lombard Lending、家族辦公室及跨境金融服務為主。

金管會指出，聯邦銀行本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending、自行質借、家族辦公室等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點的管理架構、內制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。