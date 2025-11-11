快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

「好好長大」點亮希望 逾3千親子齊聚共學理財、傳愛弱勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所與基富通證券11月7日在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動。圖／臺灣集中保管結算所提供
臺灣集中保管結算所與基富通證券11月7日在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動。圖／臺灣集中保管結算所提供

臺灣集中保管結算所與基富通證券上周六（8日）在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動，今年同樣吸引大批家長帶著孩子共同參加，現場齊聚3,000多位大小朋友，一起透過闖關遊戲充實基本理財觀念。主辦單位同時捐贈8家社福機構，以扶助弱勢高齡長者、孩童、家庭與身心障礙者等族群。

集保暨基富通董事長林丙輝表示，推廣親子理財教育是一件相當有意義的事，雖然目前台灣面臨少子化的窘境，帶來的成效可能有限，但是集保與基富通「堅持做對的事！」因此，自2023年起每年都舉辦「好好長大」主題日活動，以輕鬆有趣的情境式闖關遊戲，來增進父母與孩子的理財觀念。

今年活動邁入第三年，參加人數一年比一年多，而且根據基富通統計，雖然目前平台18歲以下的客戶數僅2萬人左右，但近三年的增加幅度超過7成，遠高於其他各年齡層，顯示「好好長大」活動成功喚醒越來越多的父母採取實際行動，透過申購0手續費、低經理費的優惠，儲備子女高等教育基金或成長基金。

林丙輝表示，隨著金管會指導的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」於今年7月上路，基富通也積極響應政策，推出「TISA好享投」服務，將投資理財的門檻進一步降到每月1,000元，方便父母為孩子理財，放大紅包與獎助學金的效益。

每月1,000元，能有什麼效果？假設年化報酬率6%，從孩子3歲到18歲，累積資產可望達到近30萬元，如果能力稍高者，每月投資金額提高到3,000元，同樣假設條件下，最後有機會累積到近90萬元，足夠支應孩子的大學學費，減輕父母未來的負擔。

對於經濟弱勢的孩童及其家庭、高齡長者與身障者，集保與基富通也給予幫助，今年度分別捐助伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會等關懷和照護高齡的社福機構，以及安德啟智中心、等家寶寶協會、伯大尼兒少家庭基金會等機構，期望能引發更多善心，一起扶助社會弱勢族群。

父母
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

彰化5千童彩繪地球 她以變色龍創作獲高年級特選

老五老基金物資車巡迴偏鄉客製支援 長者心願得實現

普發一萬「這類銀行」恐延後…小孩抗議錢被充公沒救 律師親解理由是它

隔代教養兒童人格障礙風險高9.23倍 研究團隊提醒家庭穩定幫助

相關新聞

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6...

聯邦銀行申請進駐高雄資產管理專區試辦業務 金管會准了

金管會今日宣布同意聯邦銀行進駐高雄資產管理專區進行試辦業務，迄今金管會已核准18家銀行進駐高雄專區。

新台幣貶4.4分 收31.052元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.052元，貶4.4分，成交金額12.9億美元

「好好長大」點亮希望 逾3千親子齊聚共學理財、傳愛弱勢

臺灣集中保管結算所與基富通證券上周六（8日）在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動，今年同樣吸引大批家長...

創新板神秘嘉賓即將登場 嶄露頭角的創新力量蓄勢綻放

繼10月27日首波影片啟動「臺灣創新板全新篇章」後，即掀起社群熱烈迴響，累積超過160萬次觀看與逾4,000則留言，成功...

14家期貨商落實反詐治理 期交所頒獎表揚「評鑑優良」

臺灣期貨交易今(2025)年度期貨商負責人座談會分別於台北及台中舉辦，台北場11月10日假台北士林萬麗酒店辦理，併同舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。