創新板神秘嘉賓即將登場 嶄露頭角的創新力量蓄勢綻放

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣創新板全新篇章11月17日嶄露頭角。臺灣證券交易所／提供
臺灣創新板全新篇章11月17日嶄露頭角。臺灣證券交易所／提供

繼10月27日首波影片啟動「臺灣創新板全新篇章」後，即掀起社群熱烈迴響，累積超過160萬次觀看與逾4,000則留言，成功引發全民對創新板的高度關注。臺灣證券交易所再推出第二支宣傳影片，延續首波的神秘氛圍與創新想像，透過場景轉換與節奏鋪陳，展現創新能量在不同產業間的流動與連結。神秘嘉賓現身於智慧製造、機器人及無人機等產業場域之間，象徵創新板扶持的前瞻性新經濟產業正蓄勢成形、能量逐步匯聚。影片結尾以「11／17 嶄露頭角」作為結尾，預告「創新板（tib）」即將迎來重磅級神秘嘉賓登場。證交所邀請大家一同留言猜猜神秘嘉賓，有機會抽中Switch 2大獎。

影片延續創新板引領未來的精神，以簡潔明快的影像語言營造神秘與期待氛圍。每一幕畫面都隱含象徵創新能量的光影，呈現出臺灣在智慧製造與科技應用等領域的創新脈動。透過光影與場景的轉換，影片串聯出產業創新的嶄新樣貌，讓「創新」從資本市場延伸至生活日常，成為全民關注與參與的話題。

配合影片上線，證交所在官方臉書同步推出「猜猜神秘嘉賓」活動，邀請全民透過影片線索，一同探索創新足跡、解鎖神秘嘉賓。民眾只要追蹤證交所粉絲專頁，留言猜神秘嘉賓、標註兩位好友，並按讚及公開分享貼文，即可參加抽獎活動，有機會獲得 Switch 2 與超商禮券等好禮。活動自即日起開跑，至11月17日（周一）截止；得獎名單將於11月21日（五）公布。證交所期望透過創新語言與互動形式，引領全民共同參與，見證臺灣創新企業的成長動能與國際競爭力。

證交所強調，創新板將持續以行動與創意串聯全民參與，讓創新精神融入社會與生活，開啟產業、科技與文化的前進動能。11月17日「臺灣創新板全新篇章發表會」將隆重登場，屆時神秘嘉賓將正式亮相，象徵臺灣創新板邁入全新階段，邀請全民共同見證「臺灣創新 嶄露頭角」。

臺灣證券交易所臉書粉專：https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp

