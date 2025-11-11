14家期貨商落實反詐治理 期交所頒獎表揚「評鑑優良」

臺灣期貨交易今(2025)年度期貨商負責人座談會分別於台北及台中舉辦，台北場11月10日假台北士林萬麗酒店辦理，併同舉行「期心期力 期貨商反詐治理評鑑頒獎典禮」，期交所董事長吳自心主持，證期局組長程國榮蒞臨指導，期貨公會理事長詹正恩及證券公會理事長陳俊宏親臨會場，與會期貨業董事長、總經理及經理人逾200人，為期貨業年度盛會。

期交所今年期貨商負責人座談會中，舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動頒獎典禮」，頒獎表揚落實反詐治理評鑑優良的元大、凱基、群益、康和、兆豐在內等14家得獎期貨商。

程國榮對於期交所配合行政院「打詐綱領2.0」識詐防詐聯防行動，鼓勵期貨商落實反詐治理，舉辦本次評鑑活動，及所有期貨商全體動員、公私協力政府共同打詐，證期局統計2025年10月期貨詐騙通報案件較2025年1月下降1,500餘件，打詐成效顯著，對此予以高度肯定。

吳自心表示，期貨商落實反詐治理，充分展現期貨商善盡企業社會責任，根據內政部165打詐儀表板統計，2025年9月國內詐騙案件受理數及財產損失金額分別較去年同期減少22%、44%，這當中便有來自期貨業的努力，這次活動達成期貨商在期交所官網暨向社群平台或165詐騙平台檢舉321件期貨詐騙案件、辦理260餘場識詐防詐宣導並觸及近1.4萬交易人、關懷5,700餘位客戶識詐防詐認知，其中包含約350位高齡客戶，初步展現反詐成效。

證期局程組長同時肯定期交所持續推出新商品及調整制度、臺灣期貨市場幾近全天候交易於近年國際金融市場波動大時適切提供交易及避險管道等之努力，也期勉期貨業者應持續提升資安韌性。對於刻正推動的亞洲資產管理中心政策，以國際化為主要目標，金管會自去年 9 月啟動迄今已完成30餘項法規鬆綁並已成立專區試辦業務、設立亞資中心推動辦公室等，留才的「內功」創造好的商品制度，與引資的「外功」打造具備競爭力的國際金融市場並重，期交所積極響應金管會亞資中心政策，除拜會銀行等財富管理機構，也舉辦獎勵活動，鼓勵從事高資產財富管理銀行業者靈活運用期交所的期貨與選擇權商品進行增益避險，豐富財富管理商品線，壯大臺灣財富管理業務規模，也期望期貨業積極配合與支持金管會推動金融產業發展策略重要措施，共同為台灣金融產業鏈國際化一起努力。

期交所在座談會中簡報持續推動的相關商品及制度革新，例如：主力商品台指選擇權週到期契約，除原週三到期契約，也增掛週五到期契約；個股選擇權預計在年底推出週到期契約，以提供交易人多天期的交易需求。此外，鑑於夜盤多樣化避險需求，近年持續將台積電期貨及金融期貨等納入夜盤，另為優化夜盤結算制度，預計年底開放夜盤部位處理作業，使交易人更有效控管夜盤部位，以因應國際金融市場波動及市場交易需求。

期交所並於座談會中，向期貨商負責人簡報近期上市的新商品與新制度，及進行意見交流。期交所將持續戮力革新制度，全力支持發展亞洲資產管理中心，與期貨業者攜手創造臺灣期貨市場永續發展的最佳環境。