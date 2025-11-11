元富證券落實反詐 獲證交所評鑑「卓越獎」肯定

台新新光金控（2887）旗下元富證券積極響應主管機關及證券交易所反詐騙政策，以投資人保護為核心，持續推動多元防詐行動。11日榮獲證券交易所評鑑「卓越獎」肯定，展現公司在落實反詐作業治理與倡議上的亮眼成果。近年詐騙手法持續翻新，金融市場已成為詐騙集團覬覦的重要目標。元富證券將反詐視為公司治理的重要議題，訂定年度反詐治理計畫整合跨部門資源，並由總經理層級督導執行，深化企業文化與風險控管，持續提升投資人的安全防護。

為強化大眾識詐能力，元富證券積極參與證交所推動的「五Ｄ反詐 舞力鬥陣」傳唱宣導，由總公司與全台分公司共同拍攝宣導影片，於社群媒體擴大曝光，呼籲投資人牢記五Ｄ反詐口訣。公司同時透過電子報、海報張貼及舉辦專題講座等多元方式，傳遞最新詐騙案例與預警資訊，讓客戶可隨時掌握市場詐騙趨勢，提高警覺。更設立反詐專線（02-77113188），提供即時諮詢協助，成功避免多起詐騙案件發生，累計阻止客戶財產損失已逾千萬元。針對高齡投資人，公司亦強化關懷機制，主動聯絡與提示風險，確保高齡族群的資產安全。

此外，今年8月元富證券與子公司元富期貨、元富投顧共同攜手內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，展現金融業與執法單位攜手防詐的決心。透過公私協力跨界合作與資訊共享，強化高風險詐騙模式的通報與應變能力，擴大反詐宣導效益，建構更安全可信賴的投資環境。

元富證券子公司元富期貨也於10日，獲頒期交所「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」之反詐治理績優獎表揚。元富證券持續掌握最新詐騙趨勢、強化風險監測與教育宣導，同時積極與社會各界合作，共同提升全民反詐能力。未來，也將持續以實際行動回應主管機關政策，深化防詐成果，攜手守護民眾財產安全與金融秩序，共同構築堅固的反詐防線，為投資人打造更安心的市場環境。