永豐期貨榮獲期交所反詐治理績優獎 展現保護客戶決心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐期貨榮獲反詐治理績優獎殊榮，由永豐期貨總經理陳清德(右)代表領獎。圖／永豐期貨提供
永豐期貨榮獲反詐治理績優獎殊榮，由永豐期貨總經理陳清德(右)代表領獎。圖／永豐期貨提供

永豐期貨落實反詐治理、強化客戶教育與完善的內控架構，榮獲臺灣期貨交易所2025年度「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」中頒發的「反詐治理績優獎」肯定，這次獲獎不僅象徵永豐期貨在反詐治理上的深耕成果，更展現公司長期推動誠信經營、落實ESG與強化客戶保護的決心。

永豐期貨長期秉持「以客為本、以信為本」的核心理念，將反詐治理視為金融服務不可或缺的一環。公司自內部管理面出發，設立反詐專責小組，結合法遵、風控、客服及資訊安全等部門資源，建構全方位的「反詐防護網」。在制度設計上，將識詐、防詐納入公司治理與營運流程，使反詐成為企業文化的一部分，從上而下全面落實。

永豐期貨總經理陳清德表示：「反詐不只是合規要求，更是金融機構信任基礎的一部分。此次獲獎代表永豐期貨在客戶信任、內控管理與ESG責任上皆獲肯定，我們將持續以『創新、安全、普惠』為核心，打造讓客戶最安心的期貨交易環境。」

展望未來，為協助客戶遠離投資詐騙風險，永豐期貨持續推動多元化識詐宣導行動。例如：製作反詐短片、社群圖卡及交易平台推播提醒，強化投資人對詐騙手法的辨識能力。同時針對高齡與新進客戶，公司更主動以電話或面對面方式關懷，強化其防詐意識與應對能力，展現普惠金融與社會關懷精神。

