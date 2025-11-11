CRIF百大集團調查資產營收總額雙創新高 台新、永豐、文曄掀整併潮

CRIF公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，因全球通膨下行回落、國際主要經濟體平穩成長，美中兩大終端消費市場表現貼近預期，帶領世界經濟走過景氣循環低谷，支撐百大集團成長，2024年百大集團資產總額來到156兆3,318億元、營收總額達38兆4,687億元雙創歷史新高。

檢視分子企業總數持續攀峰細節，「北美歐洲東協上升、中國大陸微降」集團布局歐美兩大洲家數上升破百、供應鏈變遷顯著之外，台新新光合併總體資產躍上排名前五、文曄海外大整併；受惠AI巨浪推升電子零組件及散熱解決方案趨勢，台達電、奇鋐近五年五率連續正成長為「集團唯二」存在，突顯集團面向地緣衝突及產業新興需求，正迅速整併宏觀調控供應鏈，全球布局擴大互利。

資產營收雙攀歷史高峰 百大集團長線擴張態勢穩健

根據百大集團近五年資產總額區間，2020年資產總額位於2,000億以上集團數為61家、2024年同樣資產總額區間家數已上升至73家，顯示百大集團不但在資產總額總量呈現上升態勢，百大集團家數長線擴張態勢穩健；整體上行走勢壓縮資產總額位於2,000億以下集團數呈現收斂。百大集團除了彼此在產業良性競爭、競逐國際市占率板塊，入榜百大集團的難度越來越高，入榜取決點自2020年的資產總額659億元，上調至2024年的904億元，資產總額每年平均必須成長49億元，一旦遭逢產業趨勢驟變，極有可能跌出榜外，突顯集團公司治理能力之外，全球布局因應地緣衝突及景氣逆行、供應鏈垂直深度管理細節更顯重要。

「文曄領軍」海外整併 「供應鏈轉移顯著」集團布局歐美家數上升破百

首先，百大集團分子企業總數9,574家達歷史新高點。百大集團每年新增與廢止分子企業家數眾多，但分子企業總數近五年不僅從未下降，更以2.38%的年均複合成長率連續上升，同步反映資產總額擴張節奏。其中，在2024年國內投資家數近五年成長最緩、中國大陸投資家數連續兩年縮減的情形下，海外投資家數自2020年的3,151家，上升至2024年的3,683家，年均複合成長率4%，甚至優於集團分子企業總數上升力道，說明前往海外踴躍投資是集團近年擴張主要動能外，分子企業新增海外布局所屬洲別及變遷重要性備受矚目。

其二，東協加上歐美地區總體投資家數，連續兩年高於中國大陸（含港澳）地區，供應鏈轉移顯著。儘管中國大陸（含港澳）過去擔任百大集團布局重要占比，然而疫後經濟復甦力道反彈不足、內需市場不如預期等因素左右集團投資考量，統計顯示該區域相較五年前投資家數下滑3.80%，反觀東協地區近五年投資家數上升27.67%、北美洲地區成長24.25%、歐洲地區上升41.80%，合計東協加上歐美地區總體投資家數（東協、歐洲、北美洲、中南美洲），近兩年已超越中國大陸（含港澳）地區，數據顯示集團供應鏈位移已顯著變遷。

第三個要關注的是，北美洲、歐洲地區資產總額成長陡峭，集團布局歐美兩大洲家數上升破百。本次調查聚焦地區經營趨勢，其中歐洲地區資產總額成長率達93.75%、北美洲成長率達21.48%，分別領先其他地區，檢視歐洲及北美洲地區投資家數發現，2024年為近五年百大集團布局上述兩大洲，首次較前年度上升超過百家，數據表明百大集團加大投資歐美區域力道不言可喻。

其四，文曄扮演百大集團海外擴產要角，整併加拿大Future Electronics躍居全球IC通路龍頭。從百大集團新增分子公司列表可發現，在2024年能貢獻營收超過10億的分子公司只有36家，而文曄就占了四分之一。若去除台灣與中國大陸（含港澳）區域，其他海外投資家數僅剩14家，其中6家皆為文曄整併加拿大Future所貢獻，占比上升至42.86%之外，文曄藉整併切入工控車用領域、提升毛利，並在供應鏈扮演串聯東西方需求的調節要角，成為百大集團因應美中關稅衝突縮影，百大集團未來新增布局區域趨勢洞見觀瞻。

本次調查呈現百大集團總體資產營收穩健、供應鏈轉向聚焦海外擴張等變遷之外，集團整併趨勢及五率績效連續上升集團，皆是台灣產業發展及支撐百大集團影響力的重要驅力。首先，台新新光金控合併；永豐金整併京城、柬埔寨Amret；文曄整併Future Electronics皆相當關鍵，上述三大集團透過整併全數擴大集團影響力至海外，不僅無縫延續海外子公司原本在地經營，同時促使集團排名大幅躍升，其他集團整併決策亦頻仍發生，百大集團資產愈加集中化。