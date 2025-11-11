快訊

元大金連六年榮獲「天下永續公民獎」 積極培育永續金融人才

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控連續6年榮獲「天下永續公民獎」肯定。圖／元大金控提供
元大金控連續6年榮獲「天下永續公民獎」肯定。圖／元大金控提供

元大金控（2885）深耕永續治理，將國際標準融入日常營運中，積極培育永續金融人才，透過資金力量引導議合企業展現具體的氣候因應行動，於「2025天下永續公民獎」評選中，從200多家指標企業脫穎而出，榮獲大型企業組-金融業第3名，連續6年獲肯定，彰顯元大金控集團積極提升整體產業永續韌性之成果。

《天下雜誌》自2007年起舉辦天下永續公民獎，以嚴謹的量化指標及專業評審團機制，從公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大構面進行評比，為台灣影響力最高的ESG指標獎項之一；元大金控積極培育永續金融人才，截至2025年9月，全台超過3.9萬名考取永續金融基礎證照，元大金控集團累計近4,000人考取，占整體金融業約13%，獲評審高度肯定。

元大金控落實公司治理，董事會具多元化及獨立性，獨立董事占全體董事超過40%，女性董事席次達三分之一，連續九年獲證交所公司治理評鑑排名前5%肯定，蟬聯中華公司治理協會「CG6014(2023)公司治理制度評量」特優認證。積極接軌國際，連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)，三度獲綜合金融類全球第一名。

呼應淨零排放政策，元大金控集團積極布局綠電使用，2024年集團綠電使用達13.64%、提倡綠色採購帶動綠色消費風氣，綠色採購金額上看2.99億元，連續13年獲環境部表揚綠色採購績優單位、元大金控集團共同議合16家重點投資企業，有5家在議合後進行具體改善行動。元大金控以實際行動回應國際永續趨勢，連續5年獲國際碳揭露(CDP)「A級」最高成績，連續6年獲供應鏈議合評比(SEA)領導等級。

元大金控 綠色消費 ESG
