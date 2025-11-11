普發一萬別急著花 遠東商銀Bankee社群銀行教五步放大術

政府普發現金入帳了嗎？這一萬元該怎麼用最划算？遠東商銀Bankee社群銀行歡慶成立七週年，趁勢推出一系列「普發金放大術」，不論你是剛領到現金的新戶、想揪友同享好康的老客戶、偏愛定存穩利息的理財派，還是習慣用卡賺回饋的聰明消費族，從開戶、揪友、定存、外幣、到刷卡，每一步幫你把普發的一萬元再放大！

遠東商銀表示，面對通膨時代，最聰明的理財方式不是「趕快花掉」，而是「讓錢幫你賺錢」，Bankee社群銀行提供五步放大術，從開戶領現金、揪友賺利息、定存穩收益、到刷卡拿回饋，鼓勵民眾把普發金存進Bankee。

一、開戶首登送$388 普發金放進去立刻加值3.88%：即日起至2025年12月31日止，遠東商銀Bankee社群銀行推出「七週年新戶雙重禮」，新用戶透過活動專屬連結成功開立數位存款帳戶，首次登入App即可獲得新臺幣388元體驗禮金；開戶次月21日起，更可享有活期存款六個月1.6%優惠年利率，最高適用額度新臺幣5萬元。

二、揪友同歡回饋再升級，最高拿$500再抽老爺酒店住宿券：Bankee七週年慶也邀用戶「一起賺更快樂」。即日起至2025年12月31日止，邀請好友輸入你的「專屬推薦碼」成功開戶，並於活動期間首次啟用非約定轉帳設定功能，雙方即可各獲新臺幣250元回饋金，成功邀請兩位好友完成任務，可領新臺幣500元回饋金，活動期間可以抽「老爺酒店集團聯合住宿券」，還有機會升級六個月活存2.6%利率。

三、四個月定存享1.67%，穩穩放大你的普發金：偏好穩健理財的族群也有選擇！短期內不打算把錢花掉的，則可開立「新臺幣4個月期定存方案」，享有 1.67%固定年利率，單筆承作金額只要新臺幣1萬元起，最高新臺幣300萬元不限筆數，資金來源限新資金，總額度額滿即止，方案自即日起至2025年12月31日止。

四、優惠匯率換美元，定存再享4.2%高利：普發金不僅能存臺幣，若讓想布局外幣資產，也能透過Bankee App輕鬆掌握升息紅利！即日起至2025年12月31日止，以Bankee數位存款新臺幣帳戶兌換美元，即可享減2.4分優惠匯率，新資金開立美元定存，還可享五個月期優惠年利率4.2%，穩穩替自己賺更多。

五、刷卡回饋加碼，新戶消費滿666折333：除了存錢有利息，刷卡消費也有好康回饋！凡於2025年7月1日前未曾持有Bankee信用卡，並透過指定活動連結申辦的Bankee新戶，只要在活動期間內累積一般消費金額達新臺幣666元以上，即可獲得新臺幣333元的帳單折抵金，每人限領一次，相當於「花666、回333」，折抵一半超有感！不論是日常小消費或普發金巧用，都能聰明省下更多。