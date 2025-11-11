兆豐證券深化閱讀公益 第四座「金融理財愛的書庫」落腳彰化永興國小

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券攜手台灣閱讀文化基金會與彰化永興國小舉辦「金融理財愛的書庫」揭牌儀式，董事長陳佩君（後排右二）、總經理吳明宗（後排右三）、兆豐期貨總經理黃世奎（後排左一）共同見證閱讀理財教育在校園深耕。圖／兆豐證券提供
兆豐證券持續推動金融教育向下扎根，11月7日與台灣閱讀文化基金會攜手於彰化縣永興國小成立全台第四座「金融理財愛的書庫」，象徵閱讀推廣與理財教育結合的持續深化，也讓金融教育的種子在校園中持續萌芽。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君、兆豐證券總經理吳明宗、兆豐期貨總經理黃世奎共同出席揭牌典禮，與彰化縣長王惠美、永興國小校長吳寶嘉、台灣閱讀文化基金會董事黃坤檳及新竹物流經理張曉華等貴賓一同見證書庫啟用，期盼透過閱讀啟發孩子的理財觀念，深化金融教育的社會影響力。

陳佩君表示，閱讀是啟發孩子理財態度與價值觀的起點，金融教育不僅是金錢知識的學習，更是生活態度的養成。透過繪本故事的引導，讓孩子學會分享、儲蓄與規劃，並逐步建立對金錢的責任感與價值判斷能力。未來兆豐證券也將持續於全台推動閱讀與理財教育，透過多元理財學習資源，讓閱讀在校園中深耕，成為培育孩子財商與品格教育的重要橋樑。

該座書庫由兆豐證券捐助設立，延續自2022年起與基金會合作推動的閱讀公益計畫。繼新竹、台南與嘉義設立書庫後，本次拓點至中部地區，展現企業長期深耕教育公益、關懷地方學校的行動力。書庫精選多本以金錢觀、責任、分享與價值判斷為主題的財商繪本，並結合基金會設計的延伸教學資源，協助教師將閱讀內容轉化為生活教育，讓學童從故事中思考金錢與價值，建立正確理財觀。

黃坤檳表示，基金會長期致力於推動「讓每個孩子都能在閱讀中成長」的願景。閱讀不僅能培養專注力與思辨力，也能引導孩子學習金錢管理與未來規劃，並感謝兆豐證券長期投入閱讀推廣，讓理財素養以閱讀為起點，自然融入孩子的日常生活。

「金融理財愛的書庫」不僅提供閱讀資源，更是推動校園理財教育的重要基礎。透過閱讀，孩子能理解金錢的價值與意涵，培養理性決策與責任感。未來，兆豐證券將持續串聯校園及公益單位，推動閱讀與金融教育共融發展，讓理財素養成為孩子探索世界的重要力量。

