中華信評將土銀定義政府相關機構 twAA+評等確認、展望「穩定」

由於土地銀行為政府全資持有的公司，且在不動產市場中扮演相當程度的政策性角色，中華信評現將其歸類為具有重要地位的政府相關機構，且與政府之間具有不可或缺的關聯，中華信評確認土銀的長期發行體信用評等為「twAA+」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。長期評等展望為「穩定」。

此次的評等確認行動係反映中華信評認為，土銀在需要時有較高的可能性獲得政府完整且即時的支持。土銀的評等結果亦反映：中華信評評估，土銀在其100%官股背景形象的支持下，擁有良好的國內市場企業價值與強健的資金來源。抵銷該行前述評等優勢的因素包括與國內銀行同業相較，土銀雖屬允當但仍低於平均水準的資本水準與獲利能力，以及較高的不動產相關放款部位。

中華信評認為，土銀為政府相關機構，因此繼續擁有較高的可能性獲得政府支持。土銀的發行體信用評等較該行全球等級的個別基礎信用結構(stand-alone credit profile;簡稱 SACP)高3個級距。前述級距差距係反映中華信評的看法，即該行對台灣政府以及國內金融體系具有高度系統重要性。同時，中華信評認為，土銀為政府相關機構，且在面臨財務壓力時有較高的可能性獲得政府的財務支持。認定土銀為政府相關機構不會對該行的整體信用實力造成影響。

中華信評認定土銀為政府相關機構的原因包括：土銀在台灣政府的施政上扮演重要的政策性角色。身為不動產放款市場的專業銀行，政府利用土銀的專項業務為不動產開發商與購屋者提供信用額度，促進或振興不動產市場。前述業務包括優惠房貸、用於國內基礎建設或開發案的專款建設放款等。

此外，與政府之間不可或缺的關聯。政府為土銀唯一的股東，並透過任命董事會成員與高階主管高度影響該行的策略與業務運作。政府亦擁有土銀重要預算的決策權。若該行的信用結構明顯惡化，將嚴重影響政府的聲譽以及社會大眾對國內金融市場的信心。

土銀「穩定」的評等展望係反映中華信評對於土銀在面臨財務壓力時，獲得政府支持的可能性相當高的看法。中華信評預測，未來一至二年期間，該行將會採取審慎的資本政策與穩健的放款成長步伐，使該行在此段期間內的風險調整後資本(risk-adjusted capital簡稱 RAC)比維持在7%以上的水準。