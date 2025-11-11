快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

降低稅務風險 資誠提醒美國納稅人須申報海外壽險保單

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

根據美國FBAR（Foreign Bank Account Report）與FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act），也就是俗稱的「肥爸」與「肥咖」（特定境外資產聲明書8938表格）規定，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年必須向美國國稅局和財政部申報持有的特定外國金融資產，範圍涵蓋銀行帳戶、證券帳戶及具有解約金價值的保單與年金合約。

資誠美國業務負責人蘇宥人觀察，許多美國納稅義務人不清楚非美國的人壽保險屬於申報義務範圍之內。「肥爸」與8938規定明確要求，凡是具備解約金價值的保險契約與年金合約，均須進行揭露。更重要的是，若外國壽險保單不符合美國稅法對人壽保險的定義，除了需履行「肥爸」與8938的申報義務外，納稅義務人日後領取保單款項時，可能需被課徵美國所得稅，甚至面臨額外稅負。

蘇宥人提醒，海外壽險申報及稅務處理極具複雜性。實務上，多數外國壽險保單皆不符合美國稅法對人壽保險的定義測試，而無法在美國被認定為人壽保險。在這樣的情況下，保單不僅要進行「肥爸」與8938的申報，更須考量是否有其他揭露性表格或是所得稅的申報義務。

此外，許多人對於「肥爸」與8938表格之間的差異亦感到困惑，導致誤解和潛在的漏報與錯報。此類無意的疏漏可能引發後續嚴重的合規風險，包括被美國國稅局稽查和罰款。雖然「肥爸」及8938表格都要求揭露外國保單（包含有解約金價值的保單與年金合約），但兩者在申報門檻與對象的要求有所不同。

以「肥爸」來看，當在年度的任何時間點，所有外國金融帳戶的總價值超過10,000美元時，納稅義務人即必須向美國財政部提交「肥爸」。這不僅涵蓋納稅人自有帳戶，也包括其具簽署權限的帳戶。相較之下，8938表格需隨年度所得稅申報提交給國稅局，且門檻依申報身分與居住地不同，例如海外單身申報者，年底資產超過20萬美元或年度中超過30萬美元即須申報；夫妻合併申報者門檻更高。

違規罰則方面，兩者也有顯著差異。對於「肥爸」來說，非故意違規的最高民事罰款為每次違規16,536美元（根據通貨膨脹調整），故意違規的罰款更高。至於8938表格，未完整提交申報表將導致每個納稅年度10,000美元的罰款，持續違規可能再追加到最高50,000美元的罰款。此外，針對因未揭露的海外金融資產而導致的稅款短繳，還可能適用高達欠稅款40%的罰款。

蘇宥人表示，由於美國稅法較為複雜，建議納稅人應就其海外金融資產諮詢稅務專家，以確保符合法規並降低未來稽核的風險。

美國公民 保單 保險
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

貿易停戰…美對中海運業「301調查」暫停1年 中暫緩對5美企制裁

回應川習會…芬太尼原料出口美加墨 中國加強管控

李成鋼見美商界 包括被列不可靠實體清單公司

敘利亞總統首赴美訪問 要加入反恐聯盟

相關新聞

元富證券落實反詐 獲證交所評鑑「卓越獎」肯定

台新新光金控（2887）旗下元富證券積極響應主管機關及證券交易所反詐騙政策，以投資人保護為核心，持續推動多元防詐行動。1...

CRIF百大集團調查資產營收總額雙創新高 台新、永豐、文曄掀整併潮

CRIF公布「2025年版台灣大型集團企業研究」調查顯示，因全球通膨下行回落、國際主要經濟體平穩成長，美中兩大終端消費市...

元大金連六年榮獲「天下永續公民獎」 積極培育永續金融人才

元大金控（2885）深耕永續治理，將國際標準融入日常營運中，積極培育永續金融人才，透過資金力量引導議合企業展現具體的氣候...

普發一萬別急著花 遠東商銀Bankee社群銀行教五步放大術

政府普發現金入帳了嗎？這一萬元該怎麼用最划算？遠東商銀 Bankee社群銀行歡慶成立七週年，趁勢推出一系列「普發金放大術...

凱基證券金博會吸睛 打造「智慧服務台」領航智能投資

為幫助更多民眾了解投資理財的重要性與金融科技的便利應用，凱基證券今年與凱基金控（2883）、銀行、人壽及投信共同攜手參與...

兆豐證券深化閱讀公益 第四座「金融理財愛的書庫」落腳彰化永興國小

兆豐證券持續推動金融教育向下扎根，11月7日與台灣閱讀文化基金會攜手於彰化縣永興國小成立全台第四座「金融理財愛的書庫」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。