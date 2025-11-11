亞洲資產管理中心推動辦公室 金博會上透露五大計畫

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
金管會主委彭金隆（左三）蒞臨金融博覽會亞洲資產管理中心主題館，與《今周刊》發行人梁永煌（左二）、《今周刊》副社長兼總經理梁寶華（左一）、證交所董事長林修銘（右三）、證交所企劃研究部經理張雅湄（右二）、證交所市場推廣部經理卓碧華（右一）陪同出席。證交所／提供
金管會主委彭金隆（左三）蒞臨金融博覽會亞洲資產管理中心主題館，與《今周刊》發行人梁永煌（左二）、《今周刊》副社長兼總經理梁寶華（左一）、證交所董事長林修銘（右三）、證交所企劃研究部經理張雅湄（右二）、證交所市場推廣部經理卓碧華（右一）陪同出席。證交所／提供

臺灣證券交易所設立亞洲資產管理中心推動辦公室，並於11月7日至9日舉行的「2025台北國際金融博覽會」強力曝光，展示金融監督管理委員會提出的亞洲資產管理中心政策五大計畫與未來發展方向，並說明推動辦公室任務，專網建構的完整內容。

金管會主委彭金隆於博覽會首日蒞臨致詞，並於展區巡禮，期勉持續宣導亞資政策願景與策略，以展現台灣金融市場的發展潛力。

本次博覽會匯集國內主要金融機構及金融科技公司共同參與。推動辦公室特設展區，透過「亞洲資產管理中心主題館」，完整呈現「亞洲資產管理中心」五大計畫及16項重點策略，說明我國將透過拓展金融商品與服務，持續推動法規鬆綁與創新，壯大本地資產管理規模，協助資產管理產業升級與國際化。

推動辦公室提供一站式諮詢服務平台，並整合業者共塑政策藍圖，以建構亞資國際影響力；現場還有專人詳細說明亞資中心的願景與目標，引導參觀人員深度瀏覽專網內容，與現場民眾、金融機構等熱烈互動交流。

推動辦公室表示，台灣具備活絡的資本市場、豐沛的民間儲蓄、穩健的經濟成長動能，以及在全球領先的科技產業，展現台灣發展亞洲資產管理中心的條件優勢，推動辦公室也將持續推動國際宣傳與業者交流，讓國內外投資人能在台灣看到資產管理的新機會，實現「留財引資」長期目標。

願景 商品
