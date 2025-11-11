快訊

上市櫃接軌 IFRS 永續揭露準則 證交所宣導

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

為迎接2026永續新元年及協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所共同辦理「IFRS 永續揭露準則宣導會」，於台北、新竹、台中及高雄舉辦4場宣導課程，最後一場已於10日在台中落幕，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視。

本次宣導會以IFRS S2氣候相關揭露（Climate-Related Disclosures）為核心，將準則內容透過4個行業別範例具體呈現，同時分享近年企業在實務導入過程中常見的疑問與挑戰，並介紹第二階段公司（實收資本額達50億元以上但未達100億元）適用導入計畫的時程及各階段應執行步驟等，協助企業深入理解準則精神與架構，並掌握未來年報永續相關財務資訊專章的編製原則、過渡規定及申報期限等。

證交所身為國內資本市場推動永續發展的重要推手，每年舉辦多場次宣導會協助上市上櫃公司接軌IFRS永續揭露準則，並偕同證券周邊單位共同設立「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務，包含最新消息、實務指引與範例、宣導影音、問答集等資訊。

114年更針對專區網站進行優化，將問答集依主題進行分類、整併及逐題列示，以及新增問答集及全站搜尋功能，只要輸入關鍵字，在短時間內即可找到所需的答案，提升查詢效率，此外，因應第二階段公司今年第4季啟動導入計畫，接軌專區已依導入計畫各階段應執行項目、重要產出、提報董事會與申報等時程，更新至第二階段公司之「專屬路徑圖」，歡迎企業多加利用。

臺灣期貨交易所
相關新聞

亞洲資產管理中心推動辦公室 金博會上透露五大計畫

臺灣證券交易所設立亞洲資產管理中心推動辦公室，並於11月7日至9日舉行的「2025台北國際金融博覽會」強力曝光，展示金融...

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

