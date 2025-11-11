快訊

30年期公債標售結果 最高得標利率為1.49%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行受財政部委託，於114年 11 月 11 日標售30年期114年度甲類第11期中央政府建設公債，開標結果最高得標利率，年息1.49%，較上次同年期下滑40個基本點，得標加權平均利率年息1.443%。

該期公債發行日期為114年 11 月 14 日 ，到期日期為144年 11 月 14 日，公告發行額：新臺幣200億元，實際發行額：新臺幣200億元。 投標總額為新臺幣373.5億元，標倍數：1.87。最低得標利率1.4%，最高得標利率，年息1.49%，得標加權平均利率年息1.443%。

委託中華郵政公司代售部分，公告發行額新臺幣0.002億元，實際發行額新臺幣0.002億元。

本期公債最高得標利率為1.49%，較上次同年期下滑40個基本點（上次為114年度甲6期114年5月16日發行） 公債最高得標利率為1.89%。

依得標行業別，本期公債與上次同年期公債比較情形：銀行業仍是最大得標者，占比達71%，其次為證券業24.25%，票券業為0.50%，保險業為4.25%。

公債 保險
