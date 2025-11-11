黃顯華當選併購與私募股權協會新任理事長

台灣併購與私募股權協會（MAPECT）完成理監事改選，理事長友嘉集團總裁朱志洋交棒，由福邦證券金融集團董座黃顯華接任理事長，兩人10日完成交接。黃顯華有超過40年資本市場資歷，他表示著眼於台灣企業併購的環境與策略運用日益蓬勃，就任後會持續協助台灣企業善用併購策略與私募股權投資，推升企業的成長動能。

黃顯華過去熟悉如何協助企業利用資本市場發展，扮演企業與證券市場的橋樑，並參與創建台灣早期有關證券相關法令，協助搭建一條讓台灣企業邁入資本市場的道路。近10年來更致力於企業併購顧問與私募股權投資的角色。

黃顯華說：「台灣企業從第一代創辦征戰全世界，如今二代、三代傳承與升級，從如何進入資本市場到如何善用併購發展，我們的角色就像企業醫生！」

黃顯華表示，台灣企業家有堅強的韌性與競爭實力，搭配併購策略，可以加速企業取得新技術與團隊，而被併購方也可以有「被星探挖掘」的驕傲，強強聯手發揮綜效，將好的技術與優秀團隊發揮最大潛力。

新任常務理監事名單還包含：大聯大控股董事長黃偉祥、勤業眾信總裁柯志賢、普華國際財顧董事長劉博文、安侯建業執行董事暨顧問部副營運長張維夫、安永財顧總經理何淑芬、眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明、卓毅資本執行長王勇祥、中華開發資本總經理南怡君、怡和創投董事長王伯元、常在國際法律事務所合夥人林嘉慧，以及協合國際法律事務所合夥律師張溢修等多位來自產業、創投、私募股權與財法領域的專家。

朱志洋任內透過舉辦論壇及培訓課程，與眾多企業經營者、高階主管分享國際併購策略及實務經驗，鼓勵企業善用合資、併購等外部資本與專業力量，加速企業轉型創新。

同時，為因應當前國際政經情勢變化及供應鏈重組趨勢，今年9月也組團偕國內企業、財法等專業機構代表前進德國，探詢該國 AI 人工智慧、汽車工業、電源管理等多項優勢產業，搭建雙方交流的機會。