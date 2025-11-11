快訊

黃顯華當選併購與私募股權協會新任理事長

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

台灣併購與私募股權協會（MAPECT）完成理監事改選，理事長友嘉集團總裁朱志洋交棒，由福邦證券金融集團董座黃顯華接任理事長，兩人10日完成交接。黃顯華有超過40年資本市場資歷，他表示著眼於台灣企業併購的環境與策略運用日益蓬勃，就任後會持續協助台灣企業善用併購策略與私募股權投資，推升企業的成長動能。

黃顯華過去熟悉如何協助企業利用資本市場發展，扮演企業與證券市場的橋樑，並參與創建台灣早期有關證券相關法令，協助搭建一條讓台灣企業邁入資本市場的道路。近10年來更致力於企業併購顧問與私募股權投資的角色。

黃顯華說：「台灣企業從第一代創辦征戰全世界，如今二代、三代傳承與升級，從如何進入資本市場到如何善用併購發展，我們的角色就像企業醫生！」

黃顯華表示，台灣企業家有堅強的韌性與競爭實力，搭配併購策略，可以加速企業取得新技術與團隊，而被併購方也可以有「被星探挖掘」的驕傲，強強聯手發揮綜效，將好的技術與優秀團隊發揮最大潛力。

新任常務理監事名單還包含：大聯大控股董事長黃偉祥、勤業眾信總裁柯志賢、普華國際財顧董事長劉博文、安侯建業執行董事暨顧問部副營運長張維夫、安永財顧總經理何淑芬、眾達國際法律事務所資深顧問陳泰明、卓毅資本執行長王勇祥、中華開發資本總經理南怡君、怡和創投董事長王伯元、常在國際法律事務所合夥人林嘉慧，以及協合國際法律事務所合夥律師張溢修等多位來自產業、創投、私募股權與財法領域的專家。

朱志洋任內透過舉辦論壇及培訓課程，與眾多企業經營者、高階主管分享國際併購策略及實務經驗，鼓勵企業善用合資、併購等外部資本與專業力量，加速企業轉型創新。

同時，為因應當前國際政經情勢變化及供應鏈重組趨勢，今年9月也組團偕國內企業、財法等專業機構代表前進德國，探詢該國 AI 人工智慧、汽車工業、電源管理等多項優勢產業，搭建雙方交流的機會。

併購 董事長 資本市場
相關新聞

亞洲資產管理中心推動辦公室 金博會上透露五大計畫

臺灣證券交易所設立亞洲資產管理中心推動辦公室，並於11月7日至9日舉行的「2025台北國際金融博覽會」強力曝光，展示金融...

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

