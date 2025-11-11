快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

元大金連6年榮獲「天下永續公民獎」 培力永續金融人才

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大金控連續6年榮獲「天下永續公民獎」肯定。（元大金提供）
元大金控連續6年榮獲「天下永續公民獎」肯定。（元大金提供）

元大金控深耕永續治理，將國際標準融入日常營運中，積極培育永續金融人才，透過資金力量引導議合企業展現具體的氣候因應行動，於「2025天下永續公民獎」評選中，從200多家指標企業脫穎而出，榮獲大型企業組-金融業第3名，連續6年獲肯定，彰顯元大金控集團積極提升整體產業永續韌性之成果。

　《天下雜誌》自2007年起舉辦天下永續公民獎，以嚴謹的量化指標及專業評審團機制，從公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大構面進行評比，為台灣影響力最高的ESG指標獎項之一；元大金控積極培育永續金融人才，截至2025年9月，全台超過3.9萬名考取永續金融基礎證照，元大金控集團累計近4,000人考取，占整體金融業約13%，獲評審高度肯定。

　元大金控落實公司治理，董事會具多元化及獨立性，獨立董事占全體董事超過40%，女性董事席次達3分之1，連續9年獲證交所公司治理評鑑排名前5%肯定，蟬聯中華公司治理協會「CG6014(2023)公司治理制度評量」特優認證。積極接軌國際，連續6年入選道瓊永續指數(DJSI)，3度獲綜合金融類全球第1名。

　呼應淨零排放政策，元大金控集團積極布局綠電使用，2024年集團綠電使用達13.64%、提倡綠色採購帶動綠色消費風氣，綠色採購金額上看2.99億元，連續13年獲環境部表揚綠色採購績優單位、元大金控集團共同議合16家重點投資企業，有5家在議合後進行具體改善行動。元大金控以實際行動回應國際永續趨勢，連續5年獲國際碳揭露(CDP)「A級」最高成績，連續6年獲供應鏈議合評比(SEA)領導等級。

元大金控
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

別再搞綠電？傳賴總統下令「2027年前重啟核三」 府方急駁斥

曾文生嗆翡翠發電要多收費 蔣萬安反擊：綠電要一致標準

南投家扶培力受助青年 伴年紀更小兒少快樂成長

台智電綠電採購首案 與EDF風場簽購售電協議

相關新聞

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。