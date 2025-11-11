鳳凰颱風來襲 宏泰人壽啟動保戶關懷機制
因應鳳凰颱風來襲，宏泰人壽為體恤保戶，並落實六心級服務之精神，特提供關懷服務措施。
收費服務：凡保單應繳費日介於本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。
繳息服務：保單借款週年日及保險費墊繳週年日為本次災害發生日當月前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息緩繳三個月。
製單服務：保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。
理賠服務：以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。
諮詢服務：提供任何保單相關問題諮詢服務。
如有未盡事宜或任何問題，保戶可洽詢保單所屬服務人員，或來電宏泰人壽免付費服務專線：0800-068268洽詢，將竭誠為保戶服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言