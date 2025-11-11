鳳凰颱風來襲 全台戒備 遠雄人壽啟動4大關懷服務協助保戶應變

鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署已發布陸上颱風警報，提醒全體民眾提高警覺，提前準備相關防災應變措施。面對颱風可能造成的災損影響，遠雄人壽第一時間啟動保戶關懷機制，主動掌握各地保戶狀況並提供協助。若保戶因風災受損，將可申請包含保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費等4大關懷服務。

遠雄人壽即刻啟動「保戶4大關懷服務」：

一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至2026年2月28日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。

二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。

三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至2026年2月28日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至2026年2月28日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。

遠雄人壽秉持「需要 • 提前準備」保障精神，給予安心陪伴與實質保障，如有災情發生，均以保戶優先與便利為最高原則，協助保戶安全度過颱風侵襲。若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。