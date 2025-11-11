鳳凰颱風來襲 保誠人壽服務不中斷啟動「保戶關懷服務」機制

中央氣象局日前已針對「鳳凰」颱風發布海陸颱風警報，並陸續擴大警戒範圍至不同縣市。保誠人壽提醒民眾應嚴加防範強風豪雨，做好防颱準備，同時貼心提供多元管道，讓服務不中斷，客服專線0809-0809-68將於指定時段由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶e點通」以及智能客服「保寶」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。

「保戶e點通」：保戶可透過保誠人壽官方網站「保戶e點通」查詢保單、申請借款、理賠以及使用24小時無時差的線上服務。

智能客服「保寶」：保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、保誠人壽LINE官方帳號、保誠人壽FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」。

此外，保誠人壽也推出六大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。