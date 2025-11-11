法巴人壽與華南銀支持偏鄉家庭改善照明 深化對公益永續的投入與承諾

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

法巴人壽11日宣布與策略夥伴華南銀行共同加碼支持台灣社會企業綠然能源之「Power to Change點亮無窮希望計劃」，讓民眾成家的溫暖，延伸照亮偏鄉的能源弱勢家庭

法巴人壽與華南銀行共同推動「Power to Change 點亮無窮希望計劃」，致力於改善偏鄉弱勢家庭的居家照明環境。2024年，該計劃透過法巴人壽在華南銀行銷售的房貸壽險商品專案，投入了40萬元資金，用以提升偏鄉家戶的照明品質，以及有效降低電費支出，預估年度節電量達16,092度、減少年度碳排量7,966公斤，協助偏鄉數十戶弱勢家庭。

其中，宜蘭大同部落獨居的92歲阿欽伯分享「家裡變亮了，好像整個人也年輕了」。透過全屋替換節能燈泡，不僅照明提升，讓阿欽伯不用擔心摸黑跌倒，安全感倍增，省下的電費更相當於一周的餐費，生活品質明顯改善。阿欽伯看著明亮的屋子表示 :「以前覺得黑黑的，心裡也黑。現在亮了，心也比較安」，除了節能外，此計畫更為長者帶來溫暖與尊嚴。

2025年，法巴人壽與華南銀行加碼投入資源，擴大共好的影響力，協助更多偏鄉弱勢能源家庭汰換節能燈具，期望拋磚引玉，帶動善的循環，凝聚社會力量，為環境永續與社會福祉注入更多正面能量。

房貸壽險的主要功能在於，當房貸借款人於貸款期間發生事故而無法償還房貸時，由保險公司理賠保險金以清償房屋貸款，避免家人因失去經濟支柱而面臨房屋被拍賣的困境。這項產品對於有房貸負擔的家庭而言，是不可或缺的風險管理工具。而法巴人壽與華南銀行的公益合作更讓房貸壽險的價值從單獨家庭的保障延伸到社會的共好。

法巴人壽總經理黃宥甄表示：「法巴人壽致力成為未來保險領航者，我們認為保險不僅是提供風險保障的工具，更應肩負起對社會與環境的責任。此次很高興能再次與華南銀行攜手，透過房貸壽險這個重要的金融商品，為客戶及其家庭提供穩健的保障，更讓每一次的投保都轉化為一份對社會深具意義的關懷與影響力。」

DOMI綠然創辦人胡德琦對於「創造房貸壽險美好的附加價值」這樣的起心動念也十分支持！她提到：「點亮無窮希望計劃透過在法巴人壽與華南銀行合作的房貸壽險商品，讓一個家串連起另外一個家，DOMI其實就是拉丁文『家』的意思，我們三方的合作真的是剛剛好的緣分。」

華南銀行 弱勢家庭 房貸
