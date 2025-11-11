新台幣早盤升破31元整數關卡 外資動向仍偏匯出

美國政府關門僵局出現轉機，提振市場風險偏好，美元漲勢回落，台灣股、匯市同步反彈。新台幣匯價11日升破31元整數關，早盤最高匯價來至30.952，升值5.6分。

近期，外資仍偏向獲利了結並匯出，今天收盤匯價仍要端視外資在台股的操作。台股昨日反攻月線成功，但外資續站空方，昨天賣超台股52.9億。11月以來外資明顯站賣方，本月至昨日止，外資累計賣超1,194.1億元。

匯銀指出， 美國參議院討論結束政府停擺的最終協議，該法案未來幾日將送交白宮簽署。市場預期若共和黨繼續掌控國會多數，將有更多支持經濟成長的政策出現，市場焦點將轉向經濟數據公布，特別是非農就業報告，該數據已超過一個月未公布。