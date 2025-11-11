新台幣早盤升破31元整數關卡 外資動向仍偏匯出

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國政府關門僵局出現轉機，提振市場風險偏好，美元漲勢回落，台灣股、匯市同步反彈。新台幣匯價11日升破31元整數關，早盤最高匯價來至30.952，升值5.6分。

近期，外資仍偏向獲利了結並匯出，今天收盤匯價仍要端視外資在台股的操作。台股昨日反攻月線成功，但外資續站空方，昨天賣超台股52.9億。11月以來外資明顯站賣方，本月至昨日止，外資累計賣超1,194.1億元。

匯銀指出， 美國參議院討論結束政府停擺的最終協議，該法案未來幾日將送交白宮簽署。市場預期若共和黨繼續掌控國會多數，將有更多支持經濟成長的政策出現，市場焦點將轉向經濟數據公布，特別是非農就業報告，該數據已超過一個月未公布。

相關新聞

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

