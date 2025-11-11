全國金融業首家 兆豐銀獲「ISO 37301公平待客合規管理國際標準」認證

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

兆豐銀行近期通過英國標準協會(BSI)驗證，取得「ISO 37301公平待客合規管理國際標準」證書，不僅展現公平待客原則範圍內法令遵循制度之完整性與落實度，更領先同業，成為全國首家取得此認證的金融業。

兆豐銀行長期推行公平待客原則，深耕消費者權益保護並積極弭平各種客群之數位落差，甫於日前獲得金管會肯定，榮獲2025年「金融服務業公平待客原則評核」銀行業排名前25%的佳績，藉由建置完善法令遵循制度與全行一致的努力，進一步取得「ISO 37301公平待客合規管理國際標準」證書。

ISO 37301「合規管理系統」為國際公平待客治理的重要參考標準，強調企業須以制度化架構，確保所有客戶均能獲得一致、公平且透明的對待。兆豐銀行表示，本次正式取得 ISO 37301國際標準認證，不僅代表企業具備完善的政策、流程與監督機制，以國際標準打造透明、公平、負責任的營運文化，展現高度的自我要求與治理韌性，顯現兆豐銀行的公司治理與公平待客邁入制度化、系統化的新紀元。

為展現對公平待客原則及消費者保護之重視，兆豐銀行針對公平待客原則涵蓋之訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性、友善服務及落實誠信經營等十大原則，盤點對應之外部法規，制定內部規範，且採取PDCA循環(Plan計畫-Do執行-Check查核-Act行動)之方法論，本於公平合理、平等互惠及誠信原則，恪遵善良管理人之注意及忠實義務，衡平考量客戶權益地持續推動改善。

除建立內部規範與自行檢討架構外，兆豐銀行也依據公平待客原則，設計專業與透明的產品設計、行銷與業務招攬流程，更設置了完善之客訴爭議處理機制，確保銀行整體銷售服務的完整性，也針對不同類型客戶需求，提供各種金融友善服務措施，並定期對高階管理層乃至第一線行員，實施相關教育訓練課程，形塑公平待客原則為核心之企業文化。

兆豐銀行表示，將持續秉持公平待客之核心理念，發揮「尊重包容」、「專業信賴」及「誠信當責」精神，透過有效的內部控制制度，打造友善溫暖的金融服務環境，樹立永續發展的基石。

兆豐銀行 設計 消費
