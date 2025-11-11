快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

臺銀首創安養信託結合數位券服務 開啟數位支付新時代

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應數位金融趨勢及響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，以數位技術強化信託服務功能，臺灣銀行首創推出「安養信託結合數位券」創新服務，成為全臺首家將數位券服務與信託保障機制整合的金融機構，連結數位支付與安養照護理念，協助民眾更方便支付各項費用，開啟智慧安養新時代。

隨著詐騙案件日益猖獗，民眾對於資金安全管理的需求亦隨之提升，安養信託由專業銀行管理信託財產，專款專用於照護自身生活所需，降低財產遭侵占挪用及社會詐騙的風險，有效保障財產安全。臺灣銀行此次以安養信託結合數位券服務推出「友pay人生安養信託」，除了包含安養信託既有的給付功能外，另外可約定自信託專戶發放「信託數位券」至委託人於台灣行動支付APP所連結的臺灣銀行數位券匣，即可於適用數位券的食、衣、住、行、育、樂等9萬多間店家場域進行消費使用，大幅增進信託客戶生活的便利性。

臺灣銀行表示，一般安養信託需先由委託人墊付費用後，再向銀行申請給付；而「友pay人生安養信託」則免除委託人需預先支付的步驟，改善過往限制，融入創新信託思維，讓安養信託更加貼近民眾生活，並透過以非現金支付為目標的數位券，使信託給付更簡便流暢，在交易過程中同時享有數位支付及信託保障雙重守護，是安養信託邁向數位轉型的一大步。

臺灣銀行積極發展與時俱進的多元化信託服務，持續以實際行動落實政府政策，秉持「創新、普惠、永續」的信託核心價值，深化數位金融與信託業務的創新應用，擴大金融包容性，協助社會各族群在人生不同的階段，皆能享有完善且有保障的金融服務，體現普惠金融的意義，建構「全民共好、社會共榮」的友善環境。

數位金融 臺灣銀行 生活
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／三重凶殺嫌犯爭家產刺死姊姊砍傷妹妹 因一千萬元信託被獨漏

獨居老人忘了7條35兩黃金...找到家人帶回了 苗縣府建議可以這樣做

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

第一金友善職場 開辦員工持股信託

相關新聞

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。