鳳凰颱風逼近 台壽保與中信產啟動八大緊急應變關懷服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽風災快速理賠暨緊急應變關懷服務。資料來源：中國信託產險

鳳凰颱風來勢洶洶，中信金旗下台灣人壽中國信託產險提醒全臺民眾都要嚴防強風及豪大雨，備戰做好防颱措施，注意安全避免不必要的外出，台灣人壽與中國信託產險已成立緊急應變小組，即時啟動各項關懷服務及快速理賠

鳳凰颱風威力不容小覷，台灣人壽啟動受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」等服務；中國信託產險則成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

颱風期間服務不打烊，台灣人壽第一線客服人員維持正常服務，亦密切關注颱風動態，加強各地服務通報機制，主動查詢比對受災保戶及關懷聯繫，若颱風災害符合保單理賠條件之傷亡保戶，即啟動快速理賠服務及預付醫療保險金，所需文件後補即可。

台灣人壽保戶可至全臺7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。保戶服務細項可上台灣人壽網站（https://www.taiwanlife.com/）或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中國信託產險保戶若因颱風造成相關班機或旅程延誤，個人旅行綜合保險等相關理賠服務，可上官網（https://www.ctbcins.com/）或撥打24小時服務專線0800-075-777諮詢。

台灣人壽 中國信託 理賠
