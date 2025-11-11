因應鳳凰颱風來襲 南山人壽、南山產物啟動保戶服務關懷措施

在鳳凰颱風逼近台灣之際，南山人壽、南山產物提醒民眾盡量避免外出，並提高警覺做好防颱準備，確保人身的安全。

為因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽已迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括：一、「免收保單借款利息」，二、「免收房屋貸款利息」，三、「緩繳保費」，四、「快速理賠」，五、「住院關懷預付保險金」等（如下表）。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可檢附相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因颱風導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之保戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援／理賠服務專線（0800-005-678），將有專人盡快提供協助。

此外，受颱風影響，往返台灣班機時間可能有提前、取消、延遲等異動，提醒民眾出發至機場前請留意航空公司發送之航班異動通知，或可至航空公司官網、APP查詢即時航班動態，掌握最新航班資訊。針對旅行不便綜合保險的相關問題，敬請參考南山產物官網「旅行不便險小叮嚀」專區（https://www.nanshangeneral.com.tw/240）或電洽客服中心。