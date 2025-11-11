快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

「幣別錯配也要買」壽險業續抱美債 買台債會有利差損

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

櫃買中心最新公布的統計顯示，10月整體台灣債券市場買賣合計金額僅2,873億元，創下今年6月以來新低，市場交投明顯降溫。業內指出，近期壽險資金大戶普遍不願參與國內債市，主因台灣10年期公債殖利率僅約1.25%，買台債會產生利差損，與美債超過4%的殖利率形成強烈對比，使資金持續外流至海外市場。

壽險業者坦言，即使面臨「幣別資產錯配」風險，也寧願持續配置美債，因為在報酬率落差過大的情況下，投資台債將面臨嚴重利差損。相較之下，美債不僅殖利率高、流動性佳，對壽險公司而言仍是相對具吸引力的長期資產標的。

根據統計，截至9月底，壽險業總資產達36.6兆元，其中海外資產高達21.3兆元，占比接近六成（約58.2%）。壽險業目前持有約4,600億美元的「貨幣錯配」部位，隨新台幣匯率變動而潛藏風險。今年5月新台幣快速升值，就讓壽險業面臨大幅匯損，成為市場警訊。

不過，壽險公司普遍認為，若持有台債，報酬率偏低將導致投資績效受損；若無法拉升國內債券利率，政策要鼓勵壽險資金帶動債市活絡恐難奏效。業者直言，「台債利率太低，市場自然冷清」，除非利率環境出現明顯改善，否則壽險資金仍將偏向配置海外高息債券，繼續讓美債成為資金的主要避風港。

壽險業 新台幣 殖利率
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美國政府要開們...美債卻持續盤整？辣媽：市場有降息共識、只是節奏放緩

00918不只會配也會漲！達人：搭上熱潮外選股也強...6%殖利率仍比大盤高

台股飆！9月銀行帳上大賺逾4700億 金融股配息題材升溫

他自嘲「總是買在高點」⋯0050、美債ETF全賠！網安慰：長期勝率高

相關新聞

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。