「幣別錯配也要買」壽險業續抱美債 買台債會有利差損
櫃買中心最新公布的統計顯示，10月整體台灣債券市場買賣合計金額僅2,873億元，創下今年6月以來新低，市場交投明顯降溫。業內指出，近期壽險資金大戶普遍不願參與國內債市，主因台灣10年期公債殖利率僅約1.25%，買台債會產生利差損，與美債超過4%的殖利率形成強烈對比，使資金持續外流至海外市場。
壽險業者坦言，即使面臨「幣別資產錯配」風險，也寧願持續配置美債，因為在報酬率落差過大的情況下，投資台債將面臨嚴重利差損。相較之下，美債不僅殖利率高、流動性佳，對壽險公司而言仍是相對具吸引力的長期資產標的。
根據統計，截至9月底，壽險業總資產達36.6兆元，其中海外資產高達21.3兆元，占比接近六成（約58.2%）。壽險業目前持有約4,600億美元的「貨幣錯配」部位，隨新台幣匯率變動而潛藏風險。今年5月新台幣快速升值，就讓壽險業面臨大幅匯損，成為市場警訊。
不過，壽險公司普遍認為，若持有台債，報酬率偏低將導致投資績效受損；若無法拉升國內債券利率，政策要鼓勵壽險資金帶動債市活絡恐難奏效。業者直言，「台債利率太低，市場自然冷清」，除非利率環境出現明顯改善，否則壽險資金仍將偏向配置海外高息債券，繼續讓美債成為資金的主要避風港。
