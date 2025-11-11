快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

10月台債交易冷 交易量降至6月以來新低

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

櫃買中心公布債券買賣統計，10月整體台債買賣交易合計金額僅2,873億元，創下今年6月以來新低；買債和賣債金額同步下滑。券商表示，由於10年期公債殖利率下滑至相對低點，且目前看不到第四季央行是否降息的任何跡象，再加上公司債和金融債在次級市場交易量減少，使10月份整體台債買賣交易金額下滑。

10月台債的而買債王為元大銀行，而賣債王為元大證。櫃買中心資料顯示，元大銀10月買超台債56.17億元，奪下金融機構買債冠軍；而賣超金額第一名則是同集團的元大證，單月賣超93.9億元。10月台債的買超和賣超冠軍，個別金額都降至百億元之下。

券商分析，今年台債交投以7月最為活絡，主要是第3季新債發行金額將較去年同期下滑，市場預期供給減少，投資者趁市場波動套利；其次壽險公司與投信、銀行等大型法人機構，在6月底結帳後，於7月展開新一輪資產部位調整。 而進入10月，目前公債交易冷清，而公司債和金融債雖然仍發行活躍，但主要都在初級市場，較少進入次級市場交易。因此，10月的台債買超交易合計才會連3,000億元都不到。

10月買超台債的前五大機構，依次為元大銀、中華郵政、華票、兆豐票券及匯豐銀行。過去買超大咖在10月全都收手，例如凱基證、元大證及中信銀等。元大銀在10月躍升為買債龍頭，但買進台也僅有56.17億元，其次為中華郵政買超47億元，排名第三為華票32.4億元，第四及第五名則分別為兆豐票的28億元，及匯豐銀的24.4104.1億元。

至於10月台債賣超的前五大機構，元大券以93.9億元奪冠，其次為玉山銀78.1億元，富邦證的70億元排名第三，永豐金證券以55.97億元居第四，兆豐證券以50.5億元排名第五。

元大 櫃買中心
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電10月營收亮眼 今年篤定創新高 股價再戰1,500元

銳澤10月營收2.53億 月增15.14%、年增38.87% 創單月歷史新高

自行車雙雄公布10月業績 巨大、美利達營收續減

上市櫃營收超預期 飆最強10月…全年挑戰50兆元新高

相關新聞

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。