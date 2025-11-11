10月台債交易冷 交易量降至6月以來新低

櫃買中心公布債券買賣統計，10月整體台債買賣交易合計金額僅2,873億元，創下今年6月以來新低；買債和賣債金額同步下滑。券商表示，由於10年期公債殖利率下滑至相對低點，且目前看不到第四季央行是否降息的任何跡象，再加上公司債和金融債在次級市場交易量減少，使10月份整體台債買賣交易金額下滑。

10月台債的而買債王為元大銀行，而賣債王為元大證。櫃買中心資料顯示，元大銀10月買超台債56.17億元，奪下金融機構買債冠軍；而賣超金額第一名則是同集團的元大證，單月賣超93.9億元。10月台債的買超和賣超冠軍，個別金額都降至百億元之下。

券商分析，今年台債交投以7月最為活絡，主要是第3季新債發行金額將較去年同期下滑，市場預期供給減少，投資者趁市場波動套利；其次壽險公司與投信、銀行等大型法人機構，在6月底結帳後，於7月展開新一輪資產部位調整。 而進入10月，目前公債交易冷清，而公司債和金融債雖然仍發行活躍，但主要都在初級市場，較少進入次級市場交易。因此，10月的台債買超交易合計才會連3,000億元都不到。

10月買超台債的前五大機構，依次為元大銀、中華郵政、華票、兆豐票券及匯豐銀行。過去買超大咖在10月全都收手，例如凱基證、元大證及中信銀等。元大銀在10月躍升為買債龍頭，但買進台也僅有56.17億元，其次為中華郵政買超47億元，排名第三為華票32.4億元，第四及第五名則分別為兆豐票的28億元，及匯豐銀的24.4104.1億元。

至於10月台債賣超的前五大機構，元大券以93.9億元奪冠，其次為玉山銀78.1億元，富邦證的70億元排名第三，永豐金證券以55.97億元居第四，兆豐證券以50.5億元排名第五。