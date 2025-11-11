快訊

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

鳳凰颱風來襲 凱基人壽提供五大保戶關懷服務

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布陸上颱風警報，為因應颱風及其外圍環流可能帶來的強陣風、豪雨等衝擊，凱基人壽主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間迅速推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等五大保戶關懷服務，讓保戶能獲得即時安心的保險支援，一同度過風災難關。

凱基人壽表示，若保戶在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新臺幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。

此外，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明(如：村里長證明)的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於即日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。

凱基人壽指出，在「保服優惠」部份，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。

凱基人壽也提供「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於即日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

凱基人壽提醒民眾，應隨時注意颱風最新動態，並注意自身安全及做好防颱準備，平日可定期疏通社區水溝，颱風來臨時要將家中懸掛物與門窗固定好，且備妥防災用品。居住在低窪或土石流潛勢地區民眾，可先暫時撤離至安全地方，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障度過難關，民眾亦可檢視自身需求，加強保障。

凱基人壽 保險 颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲 侯友宜：新北今天風雨最強

鳳凰颱風影響持續降雨 中橫梨山到大禹嶺今晚6時不排除預警性封閉

鳳凰颱風發布陸警 卓榮泰：盼地方依中央做統一規劃

影／鳳凰颱風來襲 台北市已見公園樹倒砸住戶鋁窗

相關新聞

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

鳳凰颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

中央氣象署已於11日清晨5時30分發布鳳凰颱風陸上颱風警報，首波警戒範圍為高雄、屏東、恆春半島，預計12日至13日最靠近...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。