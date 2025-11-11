經營權和所有權分開…公股金控擴張 專家籲政府放手

民營金控邁開整併步伐，國內金融業的整併議題再度升溫，也引發外界對「公股金控下一步」的關注。專家指出，從金融穩定角度看，公股金控仍需占有一席之地；此外，政府要正視「經營權跟所有權區隔」的重要性，才能讓向外併購成為可能。

政大金融系教授殷乃平指出，自一九九○年代政府開放新銀行設立以來，到扁政府的二次金改之後，台灣已逐步形成「三大金融家族、六大金融財團」，規模龐大、影響力深遠，也讓政府的監理難度增加。從金融穩定的角度看，若能保留一至兩家具規模的大型公股金控，不僅能在市場中維持平衡，也讓政府在金融政策與監理面上「多一點話語權與掌控能力」。

若要公股金控能對外「發展」，財政部前次長、曾任合庫金與華南金董事長的劉燈城指出，問題不在於缺資源，而在於缺授權。他認為，政府應正視「經營權與所有權區隔」的重要性，讓經營團隊有更大的治理彈性與發展空間。「要更明確分開，給經營團隊大膽放權，不要管太多，若未來績效好就繼續下去。」但現階段很難，因為「上面」會有想法，在野時可能會鼓勵，但執政時又捨不得放掉。」只有當政府願意放手，公股金控才有可能對外擴張、尋找併購標的。

針對整併方向，劉燈城說，「『公民併』很有難度，畢竟民營金控效率高，加上台新、彰銀合併案的經驗，難度很高；『民公併』才有可能，只是公股不一定願意。」他指出，目前公股金控市占率節節下滑，台灣金控也落到僅排名第五，競爭力變差後，可能公股金控慢慢萎縮，「後面政府才會想來整併」。他建議，短期內可先從子公司整合著手，例如推動公股投信合併、整合資產管理平台，以減少阻力、提升效率。

劉、殷不約而同提醒，台灣金融業的規模不足，確實很難到國際上競爭，劉燈城說，在國際化趨勢下，台灣未來金控數量若能再予減少到六至八家，將更能集中資源、提升競爭力。