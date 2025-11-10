獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉彎，由原本的「二二併」，改成直接「四合一」來進行，依據目前最新的規畫方向，第一金投信將為存續投信，而其他三家投信，包括兆豐、合庫，和華南永昌投信，都會被第一金投信合併。

現在包括兆豐金、合庫金、第一金、華南金等四家金控的高層都已有朝上述的最新方向推動整併的共識；至於為何是由第一金投信作為存續投信？據了解，原因並非是第一金投信董事長尤昭文為現任投信顧公會理事長，而是第一金投信在投信業的市占規模的確排名四家公股投信之冠，因此決定以第一金投信為公股投信合併之後的存續投信。

四家公股投信的合併已推進多時，尤其是有民股在內的華南金控也願意支持公股投信合併，也引公股金融圈高度矚目。不具名的可靠消息來源指出，其實早在今年六月華南金最大民股林明成進行世代交替，交棒給長子，也就是現任的華南金控暨銀行副董事長林知延之前，林明成就已同意讓華南金旗下的華南永昌投信也加入公股投信整併的行列。

不過據指出，大約半年前的方案為分成二階段，第一階段先「兩兩併」，第二階段再「二合一」；至於「兩兩併」的方案，則是先由合庫投信與兆豐投信合併、華南永昌投信與第一金投信合併，接下來兩家存續投信再合併為一家。

但月前已改為新的整併方向，直接由一家公股投信來出面整併其他三家公股投信。知情人士透露，規畫方向將以第一金投信為存續投信，去合併另外三家公股投信，而這四家投信都要各自委請財顧來進行合併時的實地查核，以決定合併之後對存續投信的持股比例，倘若參與合併案的公股金控，希望取得更多的持股比例，就需要透過參與對投信現金增資的方式來進行，亦即，有些公股金控在將投信「嫁」出去之後，若持股比例仍達25%，則仍會對該轉投資編合併報表，但有些公股金控的持股比例則可能連20%都不到，僅為單純的持股股東。

財委會在周一赴合庫金控考察，財政部雖然對於四家公股金控旗下的投信及資產管理公司合併的議題回應指出，4家公股金控目前對於整併可行性和綜效尚未有共識，但據知情人士指出，合併的方式與輪廓已越來越明朗，現在只待各自委任財顧進行實地查核來決定4家金控對於存續投信的持股比例。

至於公股金控之間能否「金金併」，或是「金銀併」，或是「銀銀併」？多位公股高層則一致不約而同回應「很難」。其中一位不具名的公股高層指出，銀行是公股金控的主體，主體對主體的整併難度很大，尤其是每家公股銀行都有工會，幾十年來均反對與金控或銀行有關的公公併。另一位不具名的公股高層則指出，倘若從公股金控旗下的投信、資產管理等子公司來推動整併，困難度會比銀行小得多，而且公股之間的整併，也較沒有對外整併民營金融機構，動輒會因為價格而招致「圖利」罵名的隱憂。

另一位不具名的公股人士則指出，公股金控對外發動整併，主要有三大點障礙，一是對外整併都要至少3年才有綜效，換言之三年內獲利都會受影響，但公股董總面臨時刻緊追的獲利壓力，沒有這種長期布局空間，一旦獲利下降，財部或立委都會關切；二是對外談判不具機動性，不但要提報董事會，也要事先向財部報准，不像民間金融業可隨時出擊；三則是價格出低了買不到，出高了變成「圖利」，也因此，公股金控向外發動整併，即使努力，到頭來也多是「出師未捷」。