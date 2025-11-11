玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金（2884）昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提升1%需4.2億元，缺口約200億元；到年底前預計完成發行次債及現增共約185.5億，距200%標準不遠，且目標2027年達到RBC 250%以上。

他並多次重申玉山未來三年無計劃進行普通股現金增資，但如有需要會以特別股進行。

黃男州說明，三商壽6月底RBC為154％，主管機關要求若找到投資人承諾讓RBC回到200%標準，即可接軌IFRS17及TW-ICS，以6月底資料預估提升1%需增資或發行次債4.2億，故保守估計缺口200億，且現金或發行次債補充皆可。

他表示，目前三商壽仍是獨立保險公司，但據了解已發行次債82.8億，主管機關期許為發行175億債券，但已取得銀行保證額度67.5億未發，後面僅缺約25億，下半年應可順利完成175億次債，再加上增資籌得10.5億元，共計185.5億，預估到年底離RBC 200％不遠。

明年1月23日股東臨時會通過後報經主管機關同意，按往例核准期須六至八個月，合併基準日估第3季底或第4季初，或改名玉山人壽，此時才能對壽險真正進行增資，屆時以玉山金給予的信用可符合到香港設立SPV發行美元次債，且不需銀行保證。