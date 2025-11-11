快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

玉山金：三年內不辦普通股現增

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山金（2884）昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提升1%需4.2億元，缺口約200億元；到年底前預計完成發行次債及現增共約185.5億，距200%標準不遠，且目標2027年達到RBC 250%以上。

他並多次重申玉山未來三年無計劃進行普通股現金增資，但如有需要會以特別股進行。

黃男州說明，三商壽6月底RBC為154％，主管機關要求若找到投資人承諾讓RBC回到200%標準，即可接軌IFRS17及TW-ICS，以6月底資料預估提升1%需增資或發行次債4.2億，故保守估計缺口200億，且現金或發行次債補充皆可。

他表示，目前三商壽仍是獨立保險公司，但據了解已發行次債82.8億，主管機關期許為發行175億債券，但已取得銀行保證額度67.5億未發，後面僅缺約25億，下半年應可順利完成175億次債，再加上增資籌得10.5億元，共計185.5億，預估到年底離RBC 200％不遠。

明年1月23日股東臨時會通過後報經主管機關同意，按往例核准期須六至八個月，合併基準日估第3季底或第4季初，或改名玉山人壽，此時才能對壽險真正進行增資，屆時以玉山金給予的信用可符合到香港設立SPV發行美元次債，且不需銀行保證。

玉山金 增資

延伸閱讀

玉山金法說會／離年底前RBC 達標僅約20億元缺口 未來三年無須現增

永續公民獎揭曉／玉山金殊榮 入列標竿企業

彭金隆：鼓勵合意併購

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

相關新聞

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次...

壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽...

玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達...

玉山金：三年內不辦普通股現增

玉山金昨（10）日舉行第3季法說會，由董事長黃男州主持，法人關注併購三商壽後資本缺口及增資計畫，黃男州表示，預估RBC提...

財部鬆口挺公股行庫併購 次長阮清華喊話立院 支持公銀董總加薪

金融業整併議題夯，財政部次長阮清華昨（10）日表示，鼓勵公股行庫評估適合的潛在標的，若評估後具備綜效、互補、可行性，財政...

玉山金奪永續領袖獎

玉山金控長期深耕永續發展，榮獲《財資雜誌》(The Asset)頒發「企業永續領袖獎」最高級別「玉璽獎」，是亞洲唯一獲此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。