玉山金：今年股利將逾1.2元 談併三商壽綜效 單季保費有140億元潛力

玉山金（2884）昨（10）日舉行第3季法說會，法人關注併購三商壽後股利政策，董事長黃男州給出定心丸，強調今年獲利好，前十月EPS達1.81元，獲利增加希望股利增加，以現金為主，「一定會比1.2元更高。」至於1.3或1.4元由董事會決定。

黃男州昨日主持玉山金法說會，玉山金控總經理陳茂欽一同出席，向法人說明併購三商壽未來展望。對於綜效，黃男州說明，預計明年玉山銀行650位理專開始出售三商壽保單，加上原有8,600名業務員，總計一季有賣出140億初年度保費的量能。

再者，現有250萬保戶未來都會是玉山顧客，彼此交叉行銷，包括存放款、信用卡等產生相加效果，預估三商壽質的改變要等到明年併購以後，銷售量改變在2026年就會開始發生綜效，對2027年會非常寄予厚望，是三商壽「大改變的一年」，不論業務或財務都相當期待。

他強調，未來玉山金會是七分銀行、三分保險公司，當然也盼證券和投信可以長大，成為三引擎，但無論如何一定以銀行為主體，對發放股利是最好狀況。現金股利隨獲利提高而提升，滿足投資人對股利要求，目前銀行資本適足率良好，申請IRB通過後運用資本能力將增加，銀行體質用一、兩年支持壽險發展沒問題。

黃男州表示，去年獲利261億，EPS 1.63元，發放現金股利1.2元、股票股利0.1元。今年截至10月獲利達293.3億元，較去年和前年同期成長31%及12%，獲利相當好，EPS達1.81元，全年獲利超過300億元絕對沒問題，經營團隊希望獲利增加而股利也能增加，以現金股利為主，原則上保持高於1.2元。

前三季財業務方面，玉山銀行淨利息收入年成長19.7%。總放款年成長10.7%，受惠國內出口動能強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長15.7%、6.8%。