壽險「股海撈金」 上月純益大增

多國股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽險10月稅後純益合計394.9億元，月增32.7％，年增則倍數成長，達295.3%；前十月累計獲利1,391.2億元，年減逾四成。

就個別壽險10月表現來看，國泰人壽稅後純益148.1億元，年增625.9%；富邦人壽稅後純益123.5億元，年增114%；南山人壽稅後純益48.1億元，年增294.2%；凱基人壽獲利36億元，年增219.3%；新光人壽賺20億元，與去年同期相較由虧轉盈；台灣人壽賺19.1億元，年增1,098.7%。

受上半年新台幣暴力升值衝擊，主要壽險業者獲利普遍不如去年同期，但在股海實現資本利得，加上債券、股票配息等經常性收入挹注，同時本業穩定成長情況下，衰退幅度持續收斂。

富邦人壽前十月稅後純益602億元，年減28%；國泰人壽492.1億元，年減29%；南山人壽254.7億元，年減33.6%；台灣人壽196.5億元，年減7.4%；凱基人壽128.7億元，年減39.45%。