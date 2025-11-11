快訊

13金控前十月賺4,769億 富邦金累計逾千億元

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔黃登榆廖珮君／綜合報導
國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次高。聯合報系資料照
國內13家金控前十月合計稅後純益達5,065億元，若扣除新光金（2888）上半年虧損295億元，則為4,769億元，是近四年來同期次高，僅次於去年同期高點5,369億元，年減11％。其中富邦金控（2881）獲利突破千億元，每股純益7.51元，國泰金（2882）賺逾900億元，每股純益6.16元，台新新光金則為1.88元。

富邦金控10月稅後純益179.2億元，月增2.7%、年增96.9%，累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，年減16.4%，每股稅後純益（EPS）7.51元。富邦金控及子公司富邦人壽10月獲利均為歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券10月單月及累計前十月獲利皆創下歷年同期新高。

台北富邦銀行10月稅後純益32.3億元，因核心業務維持穩健，單月年增46%，為歷年同期新高。累計前十月稅後純益324.1億元，年成長19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。富邦產險10月稅後純益5.8億元，累計前十月稅後純益56.9億元，較去年同期成長63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。

國泰金控10月合併稅後純益194.4億元，年成長257.35%，創下歷史同期新高，更是歷史單月第三高，僅少於2021年1月的217.4億元和2024年7月的214.3億元；累計前十月達942.2億元，較去年同期減少約13.27%，EPS為6.16元；各子公司核心業務動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

子公司獲利方面，國泰世華銀10月賺37.3億元、累計前十月賺384.1億元，年成長12%，已超過去年全年獲利水準，主因放款成長動能強勁，累計淨利收較去年同期成長12%，財管與信用卡消費淨手收年成長也達23%；國泰產險10月稅後純益3.2億元，累計前十月31.2億元，亦已超越去年全年獲利水準，年成長29%。

台新新光金10月稅後純益78.4億元，月增4.5%、年增532.2%，累計稅後純益338.3億元，年增88.9%，EPS為1.88元，單月及累計稅後純益均創下歷史新高。

子公司台新銀行10月稅後純益22.2億元，累計稅後純益176.8億元，年增14.3%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。截至10月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為825.27%。新光銀行10月稅後純益7.8億元，7月24日至10月31日累計稅後純益28億元。

富邦金控 國泰金控

