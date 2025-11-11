快訊

花旗全球網絡助台企

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
花旗集團銀行業務負責人暨集團執行副主席Vis Raghavan。花旗銀行／提供
花旗集團銀行業務負責人暨集團執行副主席Vis Raghavan於昨（10）日訪台時表示，台灣是花旗全球金融業務的重要市場，集團將持續運用遍布90多個市場的全球網絡與整合金融服務，協助台灣企業拓展國際布局、強化資本動能，並以「One Citi」原則為核心，串聯花旗各事業群資源，提供從貿易融資、現金管理到外匯與避險的全方位解決方案。

Raghavan指出，花旗在台灣深耕逾60年，累積深厚在地專業與全球網絡優勢，成為企業連結國際市場的重要橋樑。自2020年以來，花旗已協助台灣企業於全球資本市場籌集超過300億美元資金，支持半導體、科技及新興產業的成長。花旗同時協助跨國企業在台擴大布局，並攜手新經濟公司茁壯發展，扮演台灣企業邁向全球的重要夥伴。

目前花旗協助的台灣企業已拓展至超過50個海外市場，其中六成以上進軍五個以上國家，半數企業更跨足十個以上市場，顯示台灣企業的國際化程度大幅提升。Raghavan表示，面對全球地緣政治與供應鏈重組的不確定性，花旗以穩健的財務基礎與全球視野，協助企業調整供應鏈布局、強化避險策略，並提供策略諮詢，以應對市場動盪與挑戰。

針對當前充滿變動的經濟環境，Raghavan建議企業應保持充足流動性與穩健資本結構，以因應潛在的政策與市場波動。

在資本市場方面，Raghavan指出，人工智慧（AI）產業的崛起正推動台灣資本市場的成長，吸引投資人高度關注，近期多起發行案均獲超額認購。花旗將運用全球網絡與專業能力，協助企業透過併購與資本操作，實現轉型與跨境擴張。

Raghavan指出，花旗已推動AI應用於決策支援、自動化作業及生產力提升，並探索AI在併購與資本市場領域的應用，如協助分析投資人情緒、最佳化IPO與債券定價策略，進一步強化花旗在市場的競爭力。

