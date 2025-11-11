中信金控（2891）永續作為再獲國際肯定，四度蟬聯國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）Corporate Sustainability Leadership Awards 2025「亞太最佳投資人關係團隊」 （Best Investor Relations Team in Asia Pacific）殊榮，為台灣唯一獲頒企業。

中信金並拿下「亞太最佳永續領導企業─鉑金獎」（Corporate Sustainability Leadership Awards－Platinum），旗下子公司中信銀行則獲「亞太最佳社會責任」（Best Initiative in Social Responsibility in Asia Pacific），表彰中信金控肩負企業永續責任，落實公司治理與深耕社會發展的用心。

頒獎典禮日前於新加坡君悅酒店舉行，由中信銀行新加坡分行行長陳育廷代表領獎。中信金控以「永續成長」、「責任營運」、「共榮社會」三大策略推動永續金融，主辦單位肯定中信金控投資人關係團隊在溝通投資人及分析師的卓越表現，中信金第四度獲頒「亞太最佳投資人關係團隊」獎。

此外，中信金控長期領航國際倡議，擔任碳核算金融聯盟（ PCAF）亞太區主席，積極推動PCAF方法學，2024年亞太區會員數達137家、年成長近三成；依循「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）設定自身營運及財務碳排減碳目標接軌全球，攜手客戶力挺2050淨零排放目標，2024年責任投資金額逾1.2兆元，永續授信放款餘額達3,575億元；共榮社會方面，中信金控近三年公益投入突破30億元。中國信託落實企業永續及社會共榮，獲主辦單位認可頒發「亞太最佳永續領導企業－鉑金獎」。

中信銀行則以「愛傳球」專案拿下「亞太最佳社會責任」獎項，「愛傳球」結合籃球、反毒及金融教育，2022年起攜手全台國民中學慈輝班成立籃球社團或辦理籃球體驗活動，為家庭功能薄弱的孩子提供多元活動，專案推動迄今累計逾2,400人次參與，獲師生正面回響。