玉山金控（2884）長期深耕永續發展，榮獲《財資雜誌》(The Asset)頒發「企業永續領袖獎」最高級別「玉璽獎」，是亞洲唯一獲此殊榮的金融機構，另也榮獲「最佳CEO」肯定。《財資》為亞洲金融領域標竿媒體，每年舉辦獎項表彰在永續發展、資訊揭露及績效良好的企業，此份殊榮彰顯《財資雜誌》對玉山永續實踐及傑出綜合績效的高度肯定。

玉山金控總經理陳茂欽亦獲頒「最佳CEO」，是《財資雜誌》第九年將「最佳CEO」頒給玉山金控。陳茂欽表示：「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」。玉山積極扮演永續金融領航者，不僅擔任金融先行者聯盟輪值主席及淨零工作群「政策與指引組」召集人，攜手同業與主管機關加速推動金融業淨零轉型基礎工程，為台灣金融業轉型奠定重要基礎，更連續五年號召企業加入玉山ESG永續倡議行動。

2025年玉山ESG永續倡議行動以「人才培育與科技賦能」為主題，成功號召近200家國內外優質企業、醫療院所及AI機構響應，更邀請多位國際頂尖教授分享永續研究與實踐經驗，攜手業界推動綠領人才培育，強化台灣長期永續競爭力。玉山亦積極響應聯合國生物多樣性國際倡議，不僅與中油共同訂定OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures) 連結貸款；更為支持永續食農轉型，持續推出「活力石虎融資專案」、「永續餐飲金融服務」及「Farm to Table創新金融方案」，以創新商業模式引領維護生物多樣性的積極行動。

玉山矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業，邁向永續淨零的路途充滿挑戰，卻也蘊含無限商機與潛力。玉山將攜手更多志同道合的夥伴，結合公部門、民營企業與民間社會的力量，一同邁向共榮、共生、共好的永續未來。