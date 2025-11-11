財部鬆口挺公股行庫併購 次長阮清華喊話立院 支持公銀董總加薪

金融業整併議題夯，財政部次長阮清華昨（10）日表示，鼓勵公股行庫評估適合的潛在標的，若評估後具備綜效、互補、可行性，財政部將樂觀其成；他也提到，公股行庫董總的薪水從2008年以來從未調整過，希望立法院能支持為公股銀行董總加薪。

立法院財政委員會昨日赴合庫金總部考察普發現金業務概況，立委羅明才指出，玉山金宣布併購三商壽之後，資產規模排名一舉躍升至上市金控的第五名，反觀公股金控卻靜悄悄，導致公股排名節節敗退，財政部對公股是否有下一步的公公併或公私併計畫。

阮清華回應立委重點內容

財政部次長阮清華回應，近期有多家民營機構透過併購，使得資產規模跑贏公股行庫，包括永豐金、玉山金、元大金等，財政部早已注意到這個問題，也鼓勵公股行庫注意與評估是否有適合的潛在標的，若評估後具備綜效、互補、可行性，財政部是樂觀其成。

阮清華表示，除了透過併購之外，他也希望公股行庫從內部不斷成長，由於目前公股行庫偏重企金業務，消費金融領域則較弱，因此也鼓勵公股行庫多推動消金業務，目前已經有逐步成效。

至於公股人才跟薪資待遇，阮清華也說，公股行庫董、總的薪水從2008到現在從來沒調整一毛錢，與民營銀行的董、總差距愈來愈大。

他舉例說明，某個民營機構負責人的年薪甚至超過億元，但是目前公股銀行董總的年薪約落在700多萬元，由於員工持續加薪，許多副總的年薪快逼近總經理，希望若立法院願意支持，讓公股銀行董總的年薪有機會調整。

公股高層表示，公股併民營難度過高，畢竟民營效率就是比較佳，可以先從公股內部子公司開始，但是公股金控或銀行間的困難度仍高，目前唯一的目標應只有明年改選的國票金，先前各公股行庫已投入加碼股權，因內部兩派股東爭吵有礙經營穩定，加上國票金只有證券及票券子公司，沒有銀行通路是致命傷，就看明年改選公股陣營是否取得主導權，此後將彰銀或台企銀併入是一個有機會且是可以思考的方向。

另外，銀行以外子公司包括證券或投信，每一家規模都過小，也面臨系統老舊須更新問題，若能先行合併，也避免重複投資，且人員安置在公股機構內也較單純。