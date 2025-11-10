六大壽險「股海撈金」 10月大賺394億元、年增近3倍

10月市場受美中貿易僵局緩解及Fed再次降息激勵，同時美股企業財報亮眼，帶動科技股領漲大盤，致股市持續走揚，台股加權指數更於10月持續突破創高，壽險業則「股海撈金」，藉機實現資本利得，提升整體收益。據統計，六大壽險10月稅後純益合計394.9億元，月增32.7％，年增295.3%；前十月累計獲利1,391.2億元，年減逾四成。

就個別壽險10月表現來看，國泰人壽稅後純益148.1億元，年增625.9%；富邦人壽稅後純益123.5億元，年增114%；南山人壽稅後純益48.1億元，年增294.2%；凱基人壽獲利36億元，年增219.3%；新光人壽賺20億元，與去年同期相較由虧轉盈；台灣人壽賺19.1億元，年增1,098.7%。

受上半年新台幣暴力升值衝擊，主要壽險業者獲利普遍不如去年同期，但在股海實現資本利得，加上債券、股票配息等經常性收入挹注，同時本業穩定成長的情況下，衰退幅度持續收斂。富邦人壽前十月稅後純益602億元，年減28%；國泰人壽492.1億元，年減29%；南山人壽254.7億元，年減33.6%；台灣人壽196.5億元，年減7.4%；凱基人壽128.7億元，年減39.45%。另外，新光人壽前十月虧損約282.9億元，因合併原因，金控僅認列新光人壽7月24日至10月31日累計稅後純益29.1億。

富邦人壽表示，多國股市於10月份續創新高，台股加權指數於10月亦持續突破創高，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會10月如預期降息一碼，公債長率呈現震盪整理，將持續做好債券配置與資金管理，以能穩定提升未來經常性收益為目標。匯市方面，在美國政府關門、數據揭露較缺乏下，美國聯準會後續降息態度轉趨保守，10月美元兌台幣升值0.92%，有助壽險公司持續累積外匯價格變動準備金，後續仍將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌損益。

國泰人壽表示，單月獲利大幅成長主因為10月國內外股市持續走升創高，台股和國外股市如美股等，都有逢高實現較多資本利得，貢獻不少獲利。避險方面，10月台幣貶值2.8角，貶幅0.91%，於外匯準備金採用新制下避險成本維持平穩，台幣貶值之匯兌利益挹注準備金，截至10月底累計準備金餘額約603億元，有利於未來抵禦匯率波動風險；國壽10月底淨值比9.69%，RBC亦遠高於法定標準。

南山人壽指出，10月合併稅後純益48.1億元，月增64%、年增294%，主因受惠於經常性收益和資本利得挹注獲利。未來投資操作策略將持續汰弱留強，謹慎控管投資曝險。

新光人壽單月獲利20億元，主要受惠於大盤上漲，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

台灣人壽指出，10月因台股上揚，持續掌握市場契機，實現資本利得，單月稅後獲利19.1億元。累計前十月稅後純益196.5億元，較去年同期下滑，主因今年以來美元匯率貶值6.2%，匯兌損失增加。

受惠於AI浪潮推升台灣經濟成長率，及全球資本市場持續熱絡，凱基人壽亦掌握市場脈動、穩健實現獲利。