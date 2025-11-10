鳳凰颱風來襲海警發布 富邦人壽、富邦產險即刻啟動緊急應變方案

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象局已發布海上颱風警報，提醒全台各地應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。富邦人壽、富邦產險於第一時間啟動緊急應變方案，富邦人壽保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施；富邦產險亦同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。富邦積極關注災情，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲，早日恢復正常生活。

富邦人壽指出，針對應繳月為2025年10月至2026年2月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

富邦產險亦提醒民眾，若遇到愛車泡水情況，泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，應保持原狀並聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。若富邦產險保戶遇到車輛因颱風導致泡水損壞，或是屋內淹水等情況，可至富邦產險的「保好康會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件，亦可透過臨櫃、送件業務員等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。如有疑問，歡迎撥打客服專線0800-009-888洽詢。