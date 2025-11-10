快訊

南山人壽前十月賺254億元 兩因素挹注獲利

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

南山人壽保險本業表現穩健，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，2025年10月合併稅後純益為新台幣48.1億元，月增64%、年成長294.26%，累計前十月自結獲利為新台幣254.7億元，年減33%。

南山人壽2025年10月合併新契約保費為新台幣75億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

今年度南山人壽再度獲頒亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Awards, AIIA)）的「年度最佳健康保險公司」（Health Insurance Company of the Year）殊榮，此獎項被譽為亞洲保險界最高榮譽之一，這也是繼2022年之後，南山人壽第2次獲得該獎項肯定。評審團肯定南山人壽在健康促進、疾病預防、失智友善與消弭健康不平等之領域的創新實踐，成功以行動展現企業對社會永續健康的深遠影響力，讓世界看見台灣保險業的實力與溫度。

新台幣 保險 南山人壽 醫療險

