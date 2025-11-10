快訊

獨／公股金控從旗下投信先整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

辛龍無預警復出！無悔愛過劉真「此生再也不結婚」

受惠資本市場上揚 13家金控10月獲利較去年翻倍

中央社／ 台北10日電

受惠國內外股市表現亮眼，金融業也趁高檔實現資本利得，推升獲利表現。13家上市金控10月稅後淨利新台幣737.56億元，年增105%，但若加計合併前的新光金虧損，整體金控前10月獲利為4769.89億元，呈年減11%。

根據公開資訊觀測站，13家金控前10月獲利5065.36億元，但若加上新光金前6月累虧295.47億元後，整體金控前10月獲利數為4769.89億元。

金融業今年獲利呈現銀行獲利續創新高，但壽險跟證券期貨都呈相對衰退態勢，連帶影響金控獲利表現。受惠多國股市與台股10月持續創高，幾乎所有金控10月獲利都比去年10月增加，整體來看，今年前10月較去年同期成長的業者為中信金、台新金、玉山金、永豐金、第一金、華南金、合庫金與國票金。

富邦金10月稅後淨利179.2億元，累計前10月為1088.4億元，年減16%，每股稅後盈餘（EPS）為7.51元，穩居前10月獲利與EPS獲利雙冠王。富邦金指出，金控與人壽10月獲利創歷年同期新高，北富銀與富邦證券10月與累計前10月獲利也寫下歷年同期新高。

受惠國內外股市表現亮眼，逢高實現資本利得，國泰金10月稅後淨利194.4億元，奪下金控單月獲利王寶座，累計稅後淨利達942.2億元，EPS達6.16元。國泰金指出，國壽單月獲利148.1億元，主要是資本利得與經常性收益挹注，國泰世華銀10月獲利37.3億元，受惠放款成長，加上累計流通卡數近600萬張，銀行累計獲利384.1億元，續創歷年同期新高。

中信金10月稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，年增6.24%，創下歷年同期新高，EPS為3.40元。中信銀因存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，淨利息與手續費收入都有雙位數成長，累計前10月稅後獲利467.92億元，年增15%，再次寫下歷史新高。

元大金10月稅後純益達34.33億元，前10月稅後純益301.27億元，年減0.69%，EPS達2.26元。

台新新光金獲利除了原台新金控獲利外，也加入合併後新光的獲利。台新新光金整體10月稅後淨利78.4億元，前10月獲利338.3億元，雙創歷年新高，EPS為1.88元。台新新光金說明，子公司台新銀受惠核心業務獲利動能持續成長，前10月稅後淨利176.8億元，創歷年同期新高。

玉山金10月稅後盈餘31.3億元，前10月稅後盈餘293.33億元，年增31%，且前10月獲利已達去年全年的112%，刷新歷年最高紀錄。

4大公股金控方面，兆豐金前10月稅後淨利303.6億元，年減2.4%，EPS達2.05元，續居公股龍頭；第一金前10月稅後淨利234.06億元，年成長3.5%；華南金前10月稅後淨利224.33億元，年成長14.4%；合庫金前10月稅後淨利180.12億元，年增2.4%。

壽險 金融業

延伸閱讀

南良營收／10月1.79億元、年減26.1% 訂單仍保持穩健成長

葡萄王營收／10月10.8億元、年增22.95% 寫同期新高

華城財報／前三季稅後純益27.41億元、年減0.7% EPS 8.68元

榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行

相關新聞

國泰金代子公司公告 世越銀行總經理劉俊豪心肌梗塞意外驟逝

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事之代表人兼總經理劉俊豪異動，據悉，劉俊豪因為心肌梗塞意外驟逝。國泰世華銀...

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

一直被外批評無力整併的公股金融體系，要開始有動作了。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，而且在方向上，近幾個月出現轉...

股匯齊揚！新台幣盤中見30元 升3.7分、收31.008元

美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.0...

國泰金代世越銀行公告法人董事兼總經理劉俊豪驟逝 享年59歲

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事（國代世華銀行）之代表人兼總經理劉俊豪異動，異動原因竟是因心肌梗塞驟逝！...

友邦人壽「鑫柑保倍」 秋冬心肝守護升

隨著秋冬氣溫驟降，心血管疾病與肝病風險同步升高，友邦人壽提醒民眾應加強日常保健，包括維持規律運動、均衡飲食、戒菸限酒、定...

T17、T18合意解約 新壽曝進度：若金額合理 將開臨時董事會

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市政府盼14日與新壽簽解約協議書。新壽董事長魏寶生今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。