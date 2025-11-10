受惠資本市場上揚 13家金控10月獲利較去年翻倍

受惠國內外股市表現亮眼，金融業也趁高檔實現資本利得，推升獲利表現。13家上市金控10月稅後淨利新台幣737.56億元，年增105%，但若加計合併前的新光金虧損，整體金控前10月獲利為4769.89億元，呈年減11%。

根據公開資訊觀測站，13家金控前10月獲利5065.36億元，但若加上新光金前6月累虧295.47億元後，整體金控前10月獲利數為4769.89億元。

金融業今年獲利呈現銀行獲利續創新高，但壽險跟證券期貨都呈相對衰退態勢，連帶影響金控獲利表現。受惠多國股市與台股10月持續創高，幾乎所有金控10月獲利都比去年10月增加，整體來看，今年前10月較去年同期成長的業者為中信金、台新金、玉山金、永豐金、第一金、華南金、合庫金與國票金。

富邦金10月稅後淨利179.2億元，累計前10月為1088.4億元，年減16%，每股稅後盈餘（EPS）為7.51元，穩居前10月獲利與EPS獲利雙冠王。富邦金指出，金控與人壽10月獲利創歷年同期新高，北富銀與富邦證券10月與累計前10月獲利也寫下歷年同期新高。

受惠國內外股市表現亮眼，逢高實現資本利得，國泰金10月稅後淨利194.4億元，奪下金控單月獲利王寶座，累計稅後淨利達942.2億元，EPS達6.16元。國泰金指出，國壽單月獲利148.1億元，主要是資本利得與經常性收益挹注，國泰世華銀10月獲利37.3億元，受惠放款成長，加上累計流通卡數近600萬張，銀行累計獲利384.1億元，續創歷年同期新高。

中信金10月稅後盈餘65.84億元，累計前10月合併稅後盈餘673.43億元，年增6.24%，創下歷年同期新高，EPS為3.40元。中信銀因存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，淨利息與手續費收入都有雙位數成長，累計前10月稅後獲利467.92億元，年增15%，再次寫下歷史新高。

元大金10月稅後純益達34.33億元，前10月稅後純益301.27億元，年減0.69%，EPS達2.26元。

台新新光金獲利除了原台新金控獲利外，也加入合併後新光的獲利。台新新光金整體10月稅後淨利78.4億元，前10月獲利338.3億元，雙創歷年新高，EPS為1.88元。台新新光金說明，子公司台新銀受惠核心業務獲利動能持續成長，前10月稅後淨利176.8億元，創歷年同期新高。

玉山金10月稅後盈餘31.3億元，前10月稅後盈餘293.33億元，年增31%，且前10月獲利已達去年全年的112%，刷新歷年最高紀錄。

4大公股金控方面，兆豐金前10月稅後淨利303.6億元，年減2.4%，EPS達2.05元，續居公股龍頭；第一金前10月稅後淨利234.06億元，年成長3.5%；華南金前10月稅後淨利224.33億元，年成長14.4%；合庫金前10月稅後淨利180.12億元，年增2.4%。